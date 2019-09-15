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استمرار انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل فى اليابان بسبب الإعصار فاكساى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:28 ص
استمرار انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل فى اليابان بسبب الإعصار فاكساى رياح شديدة فى طوكيو بسبب الإعصار
طوكيو (أ ش أ)

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ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، أن عشرات الآلاف من المنازل فى محافظة "تشيبا" مازالت تعانى من انقطاع التيار الكهربائى منذ قرابة أسبوع، وذلك بسبب الإعصار "فاكساى".

وأوضحت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) أن العمل لاستعادة الكهرباء قد يتم تعليقه فى بعض الأحيان بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت المنطقة قد تضررت بشدة بفعل الإعصار "فاكساي" الذى اجتاحها يوم الاثنين الماضي.

يذكر أن انقطاع التيار الكهربائى هذه المرة هو الأطول منذ كارثة زلزال و تسونامى مارس عام 2011.

 


اعصار فاكساى

اليابان

اعصار يضرب اليابان

اعصار طوكيو

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