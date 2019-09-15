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ارتفاع عدد ضحايا الكوليرا فى النيل الأزرق بالسودان إلى 7 وفيات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:55 م
ارتفاع عدد ضحايا الكوليرا فى النيل الأزرق بالسودان إلى 7 وفيات طفل مصاب بالكوليرا _ صورة أرشيفية
الخرطوم /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا، فى ولاية النيل الأزرق (جنوب السودان) إلى 80 حالة، منهم 7 توفوا فى منطقة "قنيص" الأكثر تأثرا بالمرض.

وقال الدكتور سليمان عبد الجبار وكيل وزارة الصحة السودانية المكلف - فى مؤتمر صحفى اليوم /الأحد/ - إن المرض ظهر فى مناطق أخرى فى الولاية، وهذا مؤشر غير جيد، لافتا إلى وضع خطة لاحتواء المرض على مستوى الولاية، ومحاصرته لضمان عدم خروجه من النيل الأزرق.

وأكد أن حالات الاشتباه فى ولاية سنار (شمال النيل الأزرق)، أثبتت التحاليل سلبيتها.. نافيا وجود حالات للكوليرا فى ولاية الخرطوم.

وأضاف قائلا "نشجع ونحث المواطنين على الإبلاغ عن أية حالة، لأن الإبلاغ المبكر مهم جدا للمريض"، لافتا إلى أن الهدف ليس ترويع الناس وإنما التنبيه.

وأوضح أن السودان لديه مشكلة فى البنية التحتية، فالكثير من المواطنين ليست لديهم مياه شرب، مشيرا إلى أن أول ظهور لمرض الكوليرا كان فى ولاية كسلا عام 2016، واستغرق تسعة أشهر لاحتوائه، بعد وفاة 1300 مريض.

وأكد عبد الجبار أن الإعلان عن وجود الكوليرا بالسودان، هدفه المساعدة فى إنقاذ المواطن.. مشددا على أن السودان يحتاج إلى دعم خارجى فى مجال البنية التحتية خاصة المياه والمصارف.

 


الكوليرا

النيل الأزرق

السودان

7 وفيات

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