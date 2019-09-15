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ارتفاع الكوليسترول قد يصيبك بمضاعفات تهدد حياتك.. منها النوبة القلبية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:00 م
ارتفاع الكوليسترول قد يصيبك بمضاعفات تهدد حياتك.. منها النوبة القلبية ارتفاع الكوليسترول يسبب النوبة القلبية - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الكوليسترول هو نوع من الدهون ينتجه الجسم بشكل طبيعي بواسطة الكبد ويستخدمه الجسم فى العديد من العمليات الحيوية، كما يوجد الكوليسترول أيضًا في الأطعمة ذات الأصل الحيواني مثل اللحوم والدواجن وصفار البيض، لكن يجب ألا تزيد نسبة الكوليسترول فى الدم حتى لا يسبب ذلك مشاكل صحية، وفى هذا التقرير نتعرف على مضاعفات قد تحدث لك بسبب ارتفاع الكوليسترول فى الدم، وفقاً لموقعى "Health" ومايو كلينيك.

وهناك نوعان من الكوليسترول في الدم أحدهما: البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) أو الكوليسترول الصحى  والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول الضار.

وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار فى دمك يمكن أن تسبب مشاكل صحية فى الشرايين، حيث يلتصق الكوليسترول بها ويسبب انسداد الشرايين، وهو ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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مضاعفات قد يسببها ارتفاع الكوليسترول
 

يمكن أن يسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم تراكمًا خطيرًا للكوليسترول على جدران الشرايين وهو ما يقلل من تدفق الدم من القلب عبر الشرايين، مما قد يسبب مجموعة من المضاعفات ، مثل:

-ألم الصدر، حيث قد يكون ذلك من أعراض الذبحة الصدرية أو أمراض الشريان التاجى، خاصة إذا تسبب ارتفاع الكوليسترول فى ضيق أو انسداد أحد الشرايين التى تغذى القلب بالدم.

-النوبة القلبية، حيث يمكن أن تتكون جلطة دموية بسبب انسداد الشرايين ومنع تدفق الدم، حيث إذا توقف تدفق الدم لجزء من قلبك قد تصاب بالنوبة القلبية.

-السكتة الدماغية وتحدث عند تجمع الدم وتكون جلطة دموية تمنع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ.


تمارين

الرياضة

علاج ارتفاع الكوليسترول

ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول المرتفع

تمارين رياضية

فوائد الرياضة

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