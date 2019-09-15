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إصابة 5 أشخاص بينهم رضيع فى حادثى تصادم ببنى سويف

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:50 م
إصابة 5 أشخاص بينهم رضيع فى حادثى تصادم ببنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف- أيمن لطفى

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أصيب خمسة أشخاص بينهم رضيع وطفلان، فى حادثى تصادم على طريق رئيسى وشرق النيل ببنى سويف .

 

وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف، إخطارين منفصلين من إدارة شرطة النجدة، الأول يفيد تصادم سيارة بكل من: جمال صالح عايد 13سنه، مركزببا جنوب بنى سويف، سحجات وكدمات، معاذ فرج على، 13سنه مقيم شرق النيل، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، أثناء سيرهما أمام محل للسلع الغذائية، مستشفى الإخلاء الجامعة، بينما أشار الإخطار الثانى إلى تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع أخرى صاج " كارتا "، أمام قرية بنى عفان، على طريق بنى سويف اهناسيا، ونتج عن الحادث إصابة كل من : نجاة زكى أحمد، 75 سنه اشتباه كسر بالذراع الأيسر، عاطف عبد العظيم عبد الله، 45 سنه جروح وسحجات بالجسم، وعائشة على عزت " عامين"، اشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم مقيمون قرية بنى عفان التابعة لمركز بنى سويف .


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اصابه رضيع وطفلين

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شرطه النجده

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