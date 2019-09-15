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إصابة 2 فى انقلاب سيارة ربع نقل فى طريق المنصورة جمصة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:36 م
إصابة 2 فى انقلاب سيارة ربع نقل فى طريق المنصورة جمصة انقلاب سيارة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أصيب 2  فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة جمصة بعد كوبري عمار، وتم نقل المصابين الى مستشفى بلقاس العام . 

تلقي اللواء فاضل عمار ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة جمصة ، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن السيارة تحمل أرقام لوحات د ه ب 1648  ويستغلها  كلا من رمضان محمد على 50 سنة  ،  مقيم قرية زيان مركز بلقاس، السيد محمد نصر الدين 47 سنة وتم نقلهمما الى مستشفي بلقاس العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 


الدقهلية

أخبار الحوادث

طريق المنصورة جمصة

انقلاب سيارة طريق بلقاس

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