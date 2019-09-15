إصابة 2 فى انقلاب سيارة ربع نقل فى طريق المنصورة جمصة

أصيب 2 فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة جمصة بعد كوبري عمار، وتم نقل المصابين الى مستشفى بلقاس العام .
تلقي اللواء فاضل عمار ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنصورة جمصة ، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن السيارة تحمل أرقام لوحات د ه ب 1648 ويستغلها كلا من رمضان محمد على 50 سنة ، مقيم قرية زيان مركز بلقاس، السيد محمد نصر الدين 47 سنة وتم نقلهمما الى مستشفي بلقاس العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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