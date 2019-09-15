إرجاء استئناف الدراسة فى ولاية النيل الأزرق بالسودان بسبب الأوضاع الصحية

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أرجأت السلطات فى ولاية النيل الأزرق بجنوب السودان، استئناف الدراسة، أسوة بباقى ولايات السودان، التى استؤنفت فيها الدراسة بالمدارس، بعد توقف استمر عدة اسابيع.

وقال يوسف إسحاق المدير العام لوزارة التربية والتوجيه المكلف بولاية "النيل الازرق" إن تأجيل استئناف الدراسة، تم استنادا إلى توصيات اجتماع لجنة أمن الولاية، التى رأت أنه لا يمكن فتح المدارس في هذه الفترة، بسبب الأوضاع الصحية بالولاية

وتوفى 5 أشخاص، جراء الإصابة بالكوليرا فى الولاية، وفى وقت تأكد اصابة عشرات آخرين.

والتقى مصطفى جبر الله وزير الصحة المكلف بولاية النيل الأزرق اليوم وفدا من منظمة "أطباء بلا حدود" الاسبانية، بهدف وقوف المنظمة على الوضع الصحى بالولاية والتنسيق لتضافر الجهود للقضاء على الكوليرا.

من جانبه، وعد وزير الصحة الاتحادية بالسودان الدكتور أكرم علي التوم، بالاستمرار فى دعم ولاية النيل الأزرق للقضاء على مرض الكوليرا، بجانب الولايات الأخرى للحماية من المرض.

وأشار إلى طلب العون من منظمة الصحة العالمية لتوفير التطعيم عقب التقييم، والذي يحمى 65% من الأشخاص من الإصابة، وكذلك لتقليل نسبة الوفيات بين المصابين، مؤكدا أن معالجة مصادر المياه هو العلاج الناجح في عدم ظهور الإصابات.