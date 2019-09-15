إخلاء منزل بالمنصورة بعد انهيار جزء منه.. وفرض كردون أمنى حول العقار

أخلت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، عقار بعد انهيار جزء منه بشارع غازى المتفرع من أبو شعيشع بميدان الشيخ حسانين.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار جزء من عقار بمنطقة الشيخ حسانين التابعة لحى غرب المنصورة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولى حي غرب المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن العقار مكون من طابق، ملك ورثة السيد محمد أحمد عطية، وتم إخلاء الساكن به ويدعى محمد السيد محمد أحمد، وتم عمل كردون أمنى حول العقار، وسوف يتم عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.