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إجراءات تبديد قائمة المنقولات الزوجية.. تعرف عليها × 7 معلومات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:00 ص
إجراءات تبديد قائمة المنقولات الزوجية.. تعرف عليها × 7 معلومات محكمة الأسرة ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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قائمة المنقولات ورقة يحررها أهل العروس تثبت المنقولات الخاصة بالزوجة، ويوقع عليها الزوج وذلك ضمانًا لحق الزوجة فى المنقولات الموجودة فى منزل الزوجية، وقد يجرى الاتفاق على كتابة كافة المنقولات الموجودة فى منزل الزوجية، أو المنقولات المشتراة فقط من الزوجة أو ذويها.

"اليوم السابع" يرصد الإجراءات القانونية الخاصة بقائمة المنقولات وفقًا لقانون الأحوال الشخصية:

1- تستخدم قائمة المنقولات من الزوجة فى حال إيقاع الطلاق ويلتزم الزوج بالمحافظة عليها وتغيير ما يتلف فيها .

2- يجب أن يذكر المشغولات الذهبية فى هذه القائمة على اعتبار أن الزوجة تنتقل إلى مسكن الزوجية بمشغولاتها الذهبية والمتمثلة فى شبكتها.

3- إذا قام الزوج ببيع إحدى هذه المنقولات بمفرده فيكون فى هذه الحالة مبدداً لجزء من المنقولات الموجودة فى قائمة المنقولات.

4- تحرر الزوجة جنحة تبديد المنقولات الزوجية والتى غالبا ما يقضى فيها بحبس الزوج حال تصرفه دون علمها.

5- إذا غير الزوج إحدى هذه المنقولات بعد فترة بنفس قيمتها أو أفضل منها فيجب توقيع الزوجة أو ذويها على قيام الزوج بتغييرها حتى لا يقع تحت طائلة قانون العقوبات.

6- إذا بدد الزوج إحدى المنقولات المحررة فى قائمة المنقولات فيحق له أن يقوم بسداد قيمتها للزوجة أو ذويها.

7- يسدد الزوجة قيمة المنقولات إذا تلفت بموجب أما إنذار على يد محضر بعرضها أو بأخذ ورقة موقع عليها من الزوجة أو والدها بقيامه باستلامها.


محكمه الاسره

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اخبار الحوادث

عنف زوجى

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