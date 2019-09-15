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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 15-9-2019 وعيار 24 يسجل 178.26 ريال سعودى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:06 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 15-9-2019 وعيار 24 يسجل 178.26 ريال سعودى الذهب السعودى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019، حيث شهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية استقرارا، حيث سجل "عيار 24" نحو  178.26 ريال سعودى مقابل 47.87 دولار أمريكى .

 

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24   بنحو  178.26 ريال      بما يعادل  47.87$

سعر الذهب عيار 22    بنحو  163.41 ريال      بما يعادل  43.89$

سعر الذهب عيار 21   بنحو  155.98 ريال      بما يعادل  41.89$

سعر الذهب عيار 18   بنحو  133.70 ريال      بما يعادل  35.91$

سعر الذهب عيار 14    بنحو  103.98 ريال      بما يعادل  27.93$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 89.13 ريال        بما يعادل  23.94$

سعر أوقية الذهب       بنحو  5,544  ريال        بما يعادل  1,489$

سعر جنيه الذهب         بنحو 1,248 ريال        بما يعادل  335.13$

سعر كيلو الذهب        بنحو 178,259 ريال     بما يعادل  47,875$


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السعودية

اوقية الذهب

عيار 21

اخبار الاقتصاد

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