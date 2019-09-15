أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 15-9-2019 وعيار 24 يسجل 178.26 ريال سعودى

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019، حيث شهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية استقرارا، حيث سجل "عيار 24" نحو 178.26 ريال سعودى مقابل 47.87 دولار أمريكى .
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
سعر الذهب عيار 24 بنحو 178.26 ريال بما يعادل 47.87$
سعر الذهب عيار 22 بنحو 163.41 ريال بما يعادل 43.89$
سعر الذهب عيار 21 بنحو 155.98 ريال بما يعادل 41.89$
سعر الذهب عيار 18 بنحو 133.70 ريال بما يعادل 35.91$
سعر الذهب عيار 14 بنحو 103.98 ريال بما يعادل 27.93$
سعر الذهب عيار 12 بنحو 89.13 ريال بما يعادل 23.94$
سعر أوقية الذهب بنحو 5,544 ريال بما يعادل 1,489$
سعر جنيه الذهب بنحو 1,248 ريال بما يعادل 335.13$
سعر كيلو الذهب بنحو 178,259 ريال بما يعادل 47,875$
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