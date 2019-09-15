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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 15 - 9 -2019

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:09 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 15 - 9 -2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 15-9-2019.
 
 
إيقاف تداول 11 شركة
 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أودن للاستثمارات المالية، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، مصر للفنادق، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العبور للاستثمار العقارى، دلتا للطباعة والتغليف، المجموعة المصرية العقارية، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العربية لمنتجات الألبان، مصرف أبو ظبى الإسلامى.
 
البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه
 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المؤسسات المصرية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 751.632 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 118.8 مليون ورقة مالية بقيمة 467.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.4 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.53%، والعرب على 6.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.93%.
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 60.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 39.8 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 18 ألف جنيه، 4.5 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 15023 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2184 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 18232 نقطة، نزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 5570 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 553 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1474 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليغلق عند عند مستوى 465 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 79 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.
 
        
وضمت الأسهم المرتفعة:
 
 
- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 3.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%
 
 
- مصر للفنادق بسعر إغلاق 56.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.42%
 
 
- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 9.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.88%
 
 
- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 4.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.64%
 
 
-  أودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.38%
 
 
وضمت الأسهم المتراجعة:
 
- العربية لمنتجات الألبان-اراب ديرى بسعر إغلاق 5.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.84%
 
 
- مصرف أبو ظبى الإسلامى-مصر بسعر إغلاق 13.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.33%
 
 
 - مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 8.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%
 
 
- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 9.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.62%
 
 
- بنك قناة السويس بسعر  إغلاق 7.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.54%
 
 
 

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