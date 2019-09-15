أسباب تزيد فرص ظهور السيلوليت في الجسم..أهمها عدم شرب الماء والملابس الضيقة

فاطمة ياسر

ظهور السيلوليت في الجسم من الأمور التي تزعج الشخص المصاب بها وخصوصا السيدات، وهناك العديد من الأسباب المؤدية لها ويقدمها موقع "webmed" الطبي.

هناك العديد من الأماكن التي تظهر فيها السيلوليت بالجسم، كالبطن والأرداف، ويصعب التخلص من هذا المظهر غير الجيد، ومن الأسباب المؤدية للإصابة بالسيلوليت ومنها:

-الجلوس لفترات طويلة علي وضع واحد يعد من أبرز الأسباب التي تزيد من ظهور الإصابة بالسيلوليت، ولتجنب ظهور هذا الأمر عليك السير بعد الجلوس لمدة ساعة متتالية لمدة 10 دقائق.

-عدم ممارسة الرياضة تعد من أبرز الأسباب المؤدية لظهور السيلوليت في الجسم، ولذا عليك ممارستها بانتظام ثلاث مرات في الأسبوع لتحريك الجسم.

-عدم تناول الطعام الصحي يتسبب في ظهور السيلوليت وذلك لترسب السموم في الجسم.

-عدم تناول الماء يعد من أبرز الأسباب المؤدية لظهور السيلوليت في الجسم، ولذا عليك تناول 2 لتر من الماء يوميا للحد من هذا الأمر.

-الإكثار من تناول الأملاح كالمخللات والأسماك المملحة يتسبب في ترسب الأملاح في الجسم وتورمه وهذا يتسبب في ظهور السيلوليت.

-ارتداء الملابس الضيقة يعد من أسباب ظهور السيلوليت في الجسم.