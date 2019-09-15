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أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 15-9-2019

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:04 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 15-9-2019 البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 15-9-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المؤسسات المصرية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 751.632 مليار جنيه.
 
 
 
طرح 3 شركات بالسوق الرئيسى
توقع الدكتور سيد عبد الفضيل رئيس قطاع التمويل بهيئة الرقابة المالية، طرح 4 شركات بالبورصة المصرية قبل نهاية العام الجارى، موزعة بين 3 شركات بالسوق الرئيسى، واحدة منها شركة قطاع خاص بقيمة طرح أكثر من 2 مليار جنيه، وشركتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وشركة ببورصة النيل.
 
 
وأضاف عبد الفضيل، أنه حال تنفيذ الطروحات المذكورة سيرتفع إجمالى عدد الطروحات خلال عام 2019 إلى 6 طروحات هذا العام، فيما رفضت الشركة قيد 3 شركات ببورصة النيل بسبب عدم استيفائها الأوراق، وذلك منذ بدء منظومة تسجيل الشركات بهيئة الرقابة المالية قبل طرحها بالبورصة.
 
 
شطب الشركات
تواصلت ظاهرة شطب الشركات من البورصة المصرية، حتى انخفضت عدد الشركات المقيدة من 1071 شركة عام 2000 إلى 215 شركة العام الجارى، ويجيب الدكتور سيد عبد الفضيل رئيس الإدارة المركزية لقطاع التمويل بهيئة الرقابة المالية عن سبب هذه الظاهرة.
 
 
أرجع سيد عبد الفضيل، سبب استمرار ظاهرة شطب الشركات من البورصة المصرية، إلى عاملين أولا ارتفاع تكلفة القيد بالبورصة عن المزايا الضريبية التى تحصل عليها، وهو السبب الرئيسى لشطب الشركات، ولذا نحاول قبول الشركات الكبيرة، ثانيا وجود عروض شراء إجبارى على الشركات المقيدة. 
 
وأشار عبد الفضيل، إلى أنه منذ تولى هيئة الرقابة المالية تسجيل الشركات قبل طرحها بالبورصة عام 2017، رفضت الهيئة 3 شركات للقيد ببورصة النيل لعدة أسباب منها توقف مشروعات الشركة، مضيفا أن الهيئة تتأكد من استمرار التدفقات النقدية من نشاط الشركة، وتزايدها قبل طرحها بالبورصة المصرية.
 
جاء ذلك على هامش ورشة عمل عن الطروحات الأولية وآلية الشورت سيلينج مع الرقابة المالية، نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين والهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة.
 
 
البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المؤسسات المصرية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 751.632 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 118.8 مليون ورقة مالية بقيمة 467.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.4 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.53%، والعرب على 6.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.93%.
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 60.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 39.8 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 18 ألف جنيه، 4.5 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 15023 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2184 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 18232 نقطة، نزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 5570 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 553 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1474 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليغلق عند عند مستوى 465 نقطة.

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