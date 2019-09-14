6 حالات تؤدى إلى حدوث الإجهاض.. تعرفى عليها واحذريها

كتبت هند عادل

الإجهاض هو فقدان الحمل بصورة تلقائية قبل الأسبوع العشرين وهناك حالات إجهاض تحدث دون أن تعلم المرأه أنها كانت حاملا من الأساس.

ووفقا لموقع " mayoclinic" فإن واحدة من كل ستة حالات حمل تصاب بالإجهاض، لكنه يحدث أكثر بين النساء اللواتي لا يعرفن أنهن قد حملن.

الأعراض الرئيسية هي النزيف من المهبل، والذي قد يكون مصحوبًا بألم أسفل البطن، وهناك العديد من الأسباب التي تجعل النساء يتعرضن للإجهاض.

في حالات قليلة قد تؤدي الظروف الصحية للأم إلى حدوث الإجهاض أهمها :

داء السكري غير المسيطر عليه.

حالات العدوى.

المشكلات الهرمونية.

مشكلات الرحم أو عنق الرحم.

مرض الغدة الدرقية.

تتضمن العوامل المتعددة التي تزيد من خطر الإجهاض ما يلي:

النساء الأكبر من 35 عامًا أكثر عرضة للإجهاض من النساء الأصغر سنًا.

النساء اللاتي تعرضن مرتين لحالات الإجهاض المتتالي أو أكثر يكونن أكثر عرضة للإجهاض.

النساء اللاتي يعانين من مرض مزمن، مثل داء السكري غير المسيطر عليه، يكونن أكثر عرضة للإجهاض.

المشاكل المتعلقة بالرحم أو عنق الرحم قد تؤدي إلى زيادة خطر الإجهاض.

النساء اللاتي يدخن أثناء الحمل أكثر عرضة للإجهاض عن اللاتي لا يدخن.

ترتبط زيادة الوزن أو نقصانه بزيادة مخاطر الإجهاض.