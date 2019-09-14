سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 07:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

6 حالات تؤدى إلى حدوث الإجهاض.. تعرفى عليها واحذريها

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:00 ص
6 حالات تؤدى إلى حدوث الإجهاض.. تعرفى عليها واحذريها الاجهاض
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الإجهاض هو فقدان الحمل بصورة تلقائية قبل الأسبوع العشرين وهناك حالات إجهاض تحدث دون أن تعلم  المرأه أنها كانت حاملا من الأساس.
 
 
 ووفقا لموقع " mayoclinic" فإن واحدة من كل ستة حالات حمل تصاب بالإجهاض، لكنه يحدث أكثر بين النساء اللواتي لا يعرفن أنهن قد حملن.
 
الأعراض الرئيسية هي النزيف من المهبل، والذي قد يكون مصحوبًا بألم أسفل البطن، وهناك العديد من الأسباب التي تجعل النساء يتعرضن للإجهاض.
 
في حالات قليلة قد تؤدي الظروف الصحية للأم إلى حدوث الإجهاض أهمها :
  • داء السكري غير المسيطر عليه.
  • حالات العدوى.
  • المشكلات الهرمونية.
  • مشكلات الرحم أو عنق الرحم.
  • مرض الغدة الدرقية.
تتضمن العوامل المتعددة التي تزيد من خطر الإجهاض ما يلي:
  • النساء الأكبر من 35 عامًا أكثر عرضة للإجهاض من النساء الأصغر سنًا. 
  • النساء اللاتي تعرضن مرتين لحالات الإجهاض المتتالي أو أكثر يكونن أكثر عرضة للإجهاض.
  • النساء اللاتي يعانين من مرض مزمن، مثل داء السكري غير المسيطر عليه، يكونن أكثر عرضة للإجهاض.
  • المشاكل المتعلقة بالرحم أو عنق الرحم قد تؤدي إلى زيادة خطر الإجهاض.
  • النساء اللاتي يدخن أثناء الحمل أكثر عرضة للإجهاض عن اللاتي لا يدخن. 
ترتبط زيادة الوزن أو نقصانه بزيادة مخاطر الإجهاض.
 

الاجهاض

اسباب الاجهاض

الاجهاض المتكرر

مشاكل الحمل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

أسرة كرة القدم المصرية والعربية توحد الدعاء لـ"مؤمن زكريا".. الأهلي يعلن دعمه للنهاية.. أهلي جدة: ستعود أقوى.. إنبي والمصري يؤازران.. مارتن يول وكارتيرون يدعمان.. ودعوات الثعلب وتريزيجيه وإكرامي وعبد الله جمعة

أسرة كرة القدم المصرية والعربية توحد الدعاء لـ"مؤمن زكريا".. الأهلي يعلن دعمه للنهاية.. أهلي جدة: ستعود أقوى.. إنبي والمصري يؤازران.. مارتن يول وكارتيرون يدعمان.. ودعوات الثعلب وتريزيجيه وإكرامي وعبد الله جمعة

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف درجات المواد الدراسية والمجموع الكلى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف درجات المواد الدراسية والمجموع الكلى × 12 معلومة

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

10 صور من اختبارات 152 قطة للمشاركة في فيلم Tales of Terror عام 1962

10 صور من اختبارات 152 قطة للمشاركة في فيلم Tales of Terror عام 1962

حالات يحصل فيها الزوج على تعويض مادى حال طلب الزوجة تطليقها للضرر

حالات يحصل فيها الزوج على تعويض مادى حال طلب الزوجة تطليقها للضرر

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب للعام الدراسى الجديد من اليوم

المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب للعام الدراسى الجديد من اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة