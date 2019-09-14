ولى العهد السعودى يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكى

كتب وكالات

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأكد الرئيس الأمريكى استعداد بلاده للتعاون مع المملكة فى كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً على التأثير السلبى لهذه الهجمات على الاقتصاد الأمريكى وكذلك الاقتصاد العالمى، من جهته، أكد ولى العهد أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابى والتعامل معه.