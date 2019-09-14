وكيل صحة دمياط يحيل المتغيبين بمستشفى فارسكور للتحقيق

دمياط معتز الشربينى

تفقد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط مستشفيات المحافظة للتأكد من الانضباط الإدارى وكيفية تقديم الخدمة للمريض.

وتجول اليوم السبت بمستشفى فارسكور المركزى برفقة كلا من الدكتور مدير المستشفى ووكيلها و الدكتور محمد فهيم مدير الطوارئ والرعاية العاجلة والدكتور ضياء الدين داوود مدير ادارة المستشفيات وكذلك التفتيش المالى والادارى بالمديرية وقام بالمرور على جميع أقسام المستشفى من استقبال وطوارئ وقسم الباطنة والنساء والعناية المركزة والغسيل الكلوى وبنك الدم والعمليات.

وفى نهايه الجوله عقد اجتماع مع مدير المستشفى والطاقم الطبى بالمستشفى لمناقشة ما تم أخذه من ملاحظات والعمل على حلها كما أمر بتحويل المخالفين والمتغيبين بدون اذن للتحقيق الإدارى ومكافأة المتميز من الطاقم الطبي كما أوصى فى نهاية الإجتماع بحسن التعامل مع المرضى وتوفير جميع المستلزمات الطبية، وكذلك عمل دورات تدريبية لمقدمى الخدمة الطبية.