وكيل تعليم كفر الشيخ: سأقلل اغتراب المعلمين ومراعاة ظروف كبار السن والسيدات

كفر الشيخ – محمد سليمان

شددت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ خلال اجتماع عقدته، مساء اليوم السبت، بمركز التطوير التكنولوجي بكفر الشيخ، على الاهتمام بإجراءات الأمن والسلامة بالمدارس، مؤكدة أنها مسئولية مباشرة لمديري الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية.

وأكدت وكيل الوزارة، بدءا من الغد الأحد، لن تسمح بجلوس مدير الإدارة أو الوكيل بمكتبيهما، وعليهما التواجد بالمدارس ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة بأنفسهم، من أبواب ونوافذ،وأسلاك كهربائية،ومفاتيح الإنارة،ومفصلات الأبواب، والبيارات، والتأكد من سلامة المراوح وتثبيتها، وغيرهم من اجراءات الأمن والسلامة .

وأضافت وكيل الوزارة، أنها ستتابع وجود جميع المسئولين بالإدارات التعليمية والمديرية بالمدارس ،سواء لجان المتابعة وتنسيق المتابعة أو الموجهين وغيرهم، محذرة من التواجد بالمدارس دون الوقوف على المشكلات، وعدم حلها، على أن يستمر هذا الأمر لمدة 3 أسابيع متتالية.

وقالت وكيل الوزارة، إنها وجهت بحصر الطلاب غير القادرين على تسديد المصروفات في كل مدارس الإدارات التعليمية، وسرعة سدادها من خلال المشاركة المجتمعية،مؤكدة أنه لن تتهاون مع أي تبرع لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه.

وشددت وكيل الوزارة على منع دخول السيارات أو المركبات داخل المدارس أو الإدارات التعليمية، وشددت على سرعة صرف رواتب العمال، مشيدة بالإدارات التي سلمت رواتب العمال،مؤكدة أن الفترة المقبلة تحتاج لتظافر كل الجهود ويكون الجميع على قدر المسئولية، والانتهاء من العجز والزيادة .

وقالت وكيل الوزارة، إن هذا العام يشهد تقليل الاغتراب، وأنها لن تتحمل مسئولية تشريد الاسر، لأنه ليس من العدل أن يظل المعلم والمعلمة طيلة 7 سنوات كاملة مغترباً عن بلده، وسيكون لكبار السن والسيدات الأولوية، ولابد من تكافؤ الفرص، متسائلة كيف تتنقل المعلمة من قريتها بدسوق لتؤدي عملها بقرى الحامول؟، محذرة من نشر مستندات حكومية على صفحات التواصل الاجتماعي.