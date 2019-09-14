وزير الدفاع الروسى: أكثر من ألف لاجئ سورى يعودون يوميا إلى ديارهم

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قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن أكثر من 1000 لاجئ سوري يعودون يوميا إلى ديارهم من الخارج.

وأكد شويجو - في تصريحات نقلتها قناة روسيا اليوم الإخبارية امس الجمعة - أن الوضع في سوريا، عاد اليوم إلى وضعه الطبيعي، بفضل جهود الضباط والجنود والطيارين والبحارة الروس.

وأضاف، في كلمته خلال تكريم الفائزين في مهرجان "جيش روسيا 2019": "عندما باشرنا العمل في سوريا عام 2015، كانت 18% فقط من أراضي هذه الدولة لا تخضع لسيطرة الإرهابيين. الآن، نحن نشاهد فتح عشرات المؤسسات الجديدة كل يوم في هذه الدولة، وعمل المستشفيات والمدارس، وتوجه الآلاف من الأطفال السوريين إلى هذه المدارس. لم نعد نتذكر أن عناصر نزع الألغام الروس بالذات، قاموا بتطهير هذه المدارس من الألغام والمتفجرات".

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