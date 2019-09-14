سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 07:18 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزير الدفاع الروسى: أكثر من ألف لاجئ سورى يعودون يوميا إلى ديارهم

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:00 ص
وزير الدفاع الروسى: أكثر من ألف لاجئ سورى يعودون يوميا إلى ديارهم وزير الدفاع الروسى وبوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن أكثر من 1000 لاجئ سوري يعودون يوميا إلى ديارهم من الخارج.
 
وأكد شويجو - في تصريحات نقلتها قناة روسيا اليوم الإخبارية امس الجمعة - أن الوضع في سوريا، عاد اليوم إلى وضعه الطبيعي، بفضل جهود الضباط والجنود والطيارين والبحارة الروس.
 
وأضاف، في كلمته خلال تكريم الفائزين في مهرجان "جيش روسيا 2019": "عندما باشرنا العمل في سوريا عام 2015، كانت 18% فقط من أراضي هذه الدولة لا تخضع لسيطرة الإرهابيين. الآن، نحن نشاهد فتح عشرات المؤسسات الجديدة كل يوم في هذه الدولة، وعمل المستشفيات والمدارس، وتوجه الآلاف من الأطفال السوريين إلى هذه المدارس. لم نعد نتذكر أن عناصر نزع الألغام الروس بالذات، قاموا بتطهير هذه المدارس من الألغام والمتفجرات".
.

سيرجي شويجو

لاجئ سوري

الألغام

الروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

أسرة كرة القدم المصرية والعربية توحد الدعاء لـ"مؤمن زكريا".. الأهلي يعلن دعمه للنهاية.. أهلي جدة: ستعود أقوى.. إنبي والمصري يؤازران.. مارتن يول وكارتيرون يدعمان.. ودعوات الثعلب وتريزيجيه وإكرامي وعبد الله جمعة

أسرة كرة القدم المصرية والعربية توحد الدعاء لـ"مؤمن زكريا".. الأهلي يعلن دعمه للنهاية.. أهلي جدة: ستعود أقوى.. إنبي والمصري يؤازران.. مارتن يول وكارتيرون يدعمان.. ودعوات الثعلب وتريزيجيه وإكرامي وعبد الله جمعة

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف درجات المواد الدراسية والمجموع الكلى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف درجات المواد الدراسية والمجموع الكلى × 12 معلومة

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

10 صور من اختبارات 152 قطة للمشاركة في فيلم Tales of Terror عام 1962

10 صور من اختبارات 152 قطة للمشاركة في فيلم Tales of Terror عام 1962

حالات يحصل فيها الزوج على تعويض مادى حال طلب الزوجة تطليقها للضرر

حالات يحصل فيها الزوج على تعويض مادى حال طلب الزوجة تطليقها للضرر

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب للعام الدراسى الجديد من اليوم

المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب للعام الدراسى الجديد من اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة