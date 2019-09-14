سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 03:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة المالية السودانية تتبنى مباردة "الوديعة الدولارية" لدعم الاقتصاد الوطنى

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:37 م
وزارة المالية السودانية تتبنى مباردة "الوديعة الدولارية" لدعم الاقتصاد الوطنى إبراهيم البدوى وزير المالية والتخطيط الاقتصادى بالسودان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعنت وزارة المالية السودانية، موافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادى الدكتور إبراهيم البدوى، على تبني مبادرة "الوديعة لصالح الوطن".

وأشاد البدوي بمبادرة الشعب السوداني لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن السودان في أمس الحاجة لتضافر جهود جميع أبناء شعبه، بمختلف مكوناتهم وفي شتى المجالات من أجل النهوض به وجعله في مصاف الأمم المتقدمة.

ووفقا لتلك المبادرة، يقوم المشاركون فيها بإيداع وديعة دولارية، لفترة في بنك السودان المركزي، على أن يتم استرداد قيمتها بعد انتهاء فترة الوديعة، بلا فوائد، في محاولة لتوفير سيولة من الدولار.

وأوضح وزير المالية أنه تجري الترتيبات لفتح حساب للوديعة الدولارية باسم وزارة المالية، في "بنك السودان"، على أن تسترد الوديعة بعد 3 سنوات، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن رقم الحساب في جميع وسائل الإعلام.

ونوه بأن السودان تلقى وعودا استثمارية ضخمة، من جهات دولية عديدة، ستصب في صالح الوطن.


وزارة المالية السودانية

وزارة المالية

التخطيط الاقتصادي

بنك السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

فيديو.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة