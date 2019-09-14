سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 08:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: منح الطلاب الأجانب الجنسية الروسية بعد التخرج فى جامعة حكومية

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:00 ص
موسكو: منح الطلاب الأجانب الجنسية الروسية بعد التخرج فى جامعة حكومية علم روسيا ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تعتزم وزارة الداخلية الروسية تبسيط قواعد الحصول على الجنسية الروسية للطلاب الأجانب الدارسين في روسيا.
 
وباشرت الوزارة بإعداد تعديلات بهذا الشأن تدرج على   قانوني "الجنسية الروسية" و"الوضع القانوني للمواطنين الأجانب". وتقضي القوانين السارية حاليا بأنه يجب على خريج جامعة روسية أن يعيش في روسيا ما لا يقل عن 3 أعوام، ثم يحصل أولا على الترخيص بالإقامة المؤقتة، ثم الإقامة الدائمة. وبعد ذلك فقط يحق له أن يقدم طلبا إلى وزارة الداخلية بالحصول على الجنسية الروسية.
 
أما التعديلات التي تنوي وزارة الداخلية إدراجها على القانون فتسمح بتقديم طلب بالحصول على الجنسية الروسية مباشرة بعد التخرج في الجامعة أو المعهد الروسيين بشرط أن تكون تلك المؤسسة التعليمية حكومية وليست خاصة.
 
وهناك شرط آخر ويجب أن يلتزم به أي طالب أجنبي  وهو وجود التسجيل الرسمي للإقامة في روسيا.
 
وأشار ناطق باسم وزارة الداخلية إلى أن مشروع القانون المذكور يرمي إلى تطبيق سياسة الحكومة الروسية في مجال الهجرة التي تنطلق من حاجة الاقتصاد والعلم الروسيين إلى أخصائيين ذوي كفاءة عالية.

روسيا

الجنسية الروسية

الهجرة

الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصدت 22 مليون مشاهدة فى يوم.. شاهد أغنية Don’t Call Me Angel

حصدت 22 مليون مشاهدة فى يوم.. شاهد أغنية Don’t Call Me Angel

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

ليفربول يبدأ "معارك سبتمبر" بمواجهة نيوكاسل فى الدوري الانجليزي

ليفربول يبدأ "معارك سبتمبر" بمواجهة نيوكاسل فى الدوري الانجليزي

90 مليون دولار تنتظر فيلمJoker فى أول 3 أيام عرض

90 مليون دولار تنتظر فيلمJoker فى أول 3 أيام عرض

كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟

كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟

الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ضد ليفانتي

ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ضد ليفانتي

5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي

5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي

كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات

كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة