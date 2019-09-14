مقتل جندى باكستانى على يد القوات الهندية فى إقليم كشمير

إسلام أباد /أ ش أ/

أعلن الجيش الباكستانى، مقتل جندى إثر إطلاق القوات الهندية النار فى قطاع "هاجيبير" الواقع فى الشطر الباكستانى من إقليم "كشمير" المتنازع عليه بين البلدين.

وذكر الجيش الباكستانى، فى بيان اليوم وفقا لشبكة (جيو نيوز) الباكستانية، أن الضحية يدعى هافالدار ناصر حسين، وتنحدر أصوله من إقليم "البنجاب" الباكستانى وخدم فى الجيش لمدة 16 سنة.

يذكر أن جنديا باكستانيا آخر قد قتل برصاص القوات الهندية فى 16 من أغسطس الماضى فى قطاع "بوتال" الواقع على الخط الحدودى الفاصل بين شطرى "كشمير".