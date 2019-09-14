سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 07:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح كيفية صلاة الاستخارة وأسبابها وحكمها

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:00 ص
مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح كيفية صلاة الاستخارة وأسبابها وحكمها صلاة - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجاب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية على كيفية صلاة الاستخارة، وأوضح المركز أن الاستخارة هى أن يطلب العبد من ربه سبحانه وتعالى أن يختار له.
 
حكمها: سنة؛ لما أخرجه البُخَارِيُّ عَن جَابِر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الأُمورِ كُلِّهَا.
 
حكمة مشروعيتها: تسليم العبد الأمر لله تعالى، واللجوء إليه سبحانه للجمع بين خيرى الدنيا والآخرة.
 
سببها: تكون الاستخارة في الأمور التي لا يعلم العبد الصواب فيها فيستخير الله سبحانه وتعالى؛ لييسرها له، كالزواج أو السفر أو العمل... إلخ.
 
كيفيتها: للاستخارة حالات ذكرها الفقهاء:
 
الحالة الأولى: وهي الأكمل والأفضل عند الفقهاء، وتكون بصلاة ركعتين بنية الاستخارة، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: {قُل يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثانية يقرأ بعد الفاتحة: {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ثم يدعو بعد الصلاة بدعاء الاستخارة، فيبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، ثم يقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِك الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأْمْرَ – ويذكر حاجته التي يصلي الاستخارة من أجلها- خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأْمْرَ– ويذكر حاجته التي يصلي الاستخارة من أجلها- شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ. 
 
الحالة الثانية: الدعاء بعد أى صلاة كانت.
 
الحالة الثالثة: الدعاء فقط بدون صلاة، إذا تعذر على العبد أداء صلاة الاستخارة والدعاء معًا.
 
وعلى المُستخير بعد ذلك ألا يتعجل نتيجة الاستخارة، ولا يُشترط أن يرى رؤيا تدل على الخير أو الشر فى الأمر المُستخار من أجله، وإنما قد يظهر أثر الاستخارة في صورة رؤيا، أو سرور واطمئنان قلبي، أو تيسير حال، ويُفضل تكرارها حتى يحصل اطمئنان القلب.
وعليه -كذلك- أن يفوض الأمر لله تعالى، ويعلم أنه إن كان خيرًا فسوف ييسره الله تعالى له، وإن كان شرًا فسوف يصرفه الله عنه؛ راضيًا بما يختاره الله تعالى له، فليس بعد استخارة الله عز وجل ندامة.

صلاة الاستخارة

الازهر الشريف

لجنة الفتوى

الصلاه

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم من فاتته صلاة الجنازة ويريد صلاتها

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 06:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13/9/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:00 ص

بالأسماء ..الحكومة توافق على توفيق أوضاع 88 كنيسة ومبنى بعدد من المحافظات ليصل الإجمالى حتى الآن لـ1109 ..استكمال اشتراطات الحماية المدنية لعدد من الكنائس والمبانى خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار

الخميس، 12 سبتمبر 2019 04:14 م

"إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا".. فيديو جديد لشقيق المقاول الهارب محمد على يكشف استيلاءه على تركة يتامى شقيقه المتوفى.. أحمد: حرام عليك رجع فلوس الغلابة وحق ولاد أخوك الميت

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:04 ص

شاهد.. بعثة المصرى البورسعيدى فى زنجبار تؤدى صلاة الجمعة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي

5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي

كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات

كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

أسرة كرة القدم المصرية والعربية توحد الدعاء لـ"مؤمن زكريا".. الأهلي يعلن دعمه للنهاية.. أهلي جدة: ستعود أقوى.. إنبي والمصري يؤازران.. مارتن يول وكارتيرون يدعمان.. ودعوات الثعلب وتريزيجيه وإكرامي وعبد الله جمعة

أسرة كرة القدم المصرية والعربية توحد الدعاء لـ"مؤمن زكريا".. الأهلي يعلن دعمه للنهاية.. أهلي جدة: ستعود أقوى.. إنبي والمصري يؤازران.. مارتن يول وكارتيرون يدعمان.. ودعوات الثعلب وتريزيجيه وإكرامي وعبد الله جمعة

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف درجات المواد الدراسية والمجموع الكلى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف درجات المواد الدراسية والمجموع الكلى × 12 معلومة

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

10 صور من اختبارات 152 قطة للمشاركة في فيلم Tales of Terror عام 1962

10 صور من اختبارات 152 قطة للمشاركة في فيلم Tales of Terror عام 1962

حالات يحصل فيها الزوج على تعويض مادى حال طلب الزوجة تطليقها للضرر

حالات يحصل فيها الزوج على تعويض مادى حال طلب الزوجة تطليقها للضرر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة