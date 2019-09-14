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مرض غريب يصيب امرأة بعد الولادة يجعلها مستيقظة لمدة 8 أيام..اعرف حكايتها

السبت، 14 سبتمبر 2019 09:00 م
مرض غريب يصيب امرأة بعد الولادة يجعلها مستيقظة لمدة 8 أيام..اعرف حكايتها امرأة مصابة بالذهان
كتب بيتر إبراهيم

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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية قصة امرأة أثارت شغف القراء، حيث اصيبت السيدة بعد انجابها لطفلها بمرض "الذهان" وبسببه ظلت مستيقظة لمدة 8 أيام متواصلة، كما جعلها تشك فى زوجها، وأنه يستعد للهرب مع الممرضة التي تتابع حالتها 

المراة مع طفلها
المراة مع طفلها

المرض الذي أصيبت به السيدة التي تدعى "يل كوشينج" ، 31 عامًا ظهرت أعراضه بعد ولادة ابنها  وأشارت الصحيفة أنه بسبب هوسها بالحفاظ على منزلها نظيفاً.وجنون العظمة 

العائلة
العائلة

واكتشف زوجها المرض عندما استيقظ يوما ليجد مذكرات زوجته مبعثرة، وكانت مقتنعة في كتاباتها إن أن زوجها والممرضة يريدوا حبسها حتى يتمكنوا من إقامة علاقة غرامية. وهنا شخصت حالتها بالذهان

وبعد ثلاثة أشهر من العلاج بالمستشفي استقرت حالة السيدة الصحية وتخلصت من هذه الهواجس وعادت إلي المنزل وأصبحت الآن أكثر قوة وشجاعة من أي وقت مضى.

 


امرأة مصابة بالذهان

الذهان

اعراض الذهان

اضرار الذهان

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