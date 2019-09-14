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محافظ مطروح يوجه بإعداد قاعدة بيانات لحصر أملاك الدولة والولايات

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:24 م
محافظ مطروح يوجه بإعداد قاعدة بيانات لحصر أملاك الدولة والولايات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي

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وجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، بسرعة عمل قاعدة بيانات مدققة لحصر وتحديد جميع أملاك الدولة وولاية محافظة مطروح والجهات الأخرى داخل نطاق المحافظة، لأهميتها في الحفاظ على أملاك الدولة، وبما يمهد لتيسير الخدمات وإقامة المشروعات التنموية والخدمية المختلفة بالمحافظة.

وأكد المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح، أنه يجري العمل على  تنفيذ المنظومة وتحديد الولايات المختلفة، داخل نطاق المحافظة، مع تنفيذ سلطة القانون لإزالة كافة التعديات، وتنسيق الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات صاحبة الولاية الأخرى، للارتقاء بالخدمات والمشروعات التنموية والاستثمارية بمطروح.

 

 

 


محافظة مطروح

قاعدة بيانات

املاك الدولة

منع التعديات

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