محافظ مطروح: مد خط مياه الشرب لقرية أولاد جبريل بمدينة الحمام

مطروح – حسن مشالي

أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، على حرص المحافظة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، واستكمال مد مرافق البنية التحتية خاصة فى قطاع مياه الشرب ووصولها إلى القرى والتجمعات، وأنه من المقرر بدء ضخ مياه الشرب لقرية أولاد جبريل بمدينة الحمام، يوم الخميس المقبل.

وقال مسعد عبد الهادى رئيس مجلس مدينة الحمام، أنه تم التواصل مع مسئولى مرفق مياه الشرب بمطروح، لسرعة البدء فى مد خدمة مياه الشرب لأهالى القرية، مع الانتهاء من تركيب الطلمبات بخط مياه أولاد جبريل، يوم الخميس المقبل، ليصبح خط المياه جاهز لضخ مياه الشرب به.