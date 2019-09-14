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محافظ مطروح: مد خط مياه الشرب لقرية أولاد جبريل بمدينة الحمام

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:03 م
محافظ مطروح: مد خط مياه الشرب لقرية أولاد جبريل بمدينة الحمام اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي

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أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، على حرص المحافظة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، واستكمال مد مرافق البنية التحتية خاصة فى قطاع مياه الشرب ووصولها إلى القرى والتجمعات، وأنه من المقرر بدء ضخ مياه الشرب لقرية أولاد جبريل بمدينة الحمام، يوم الخميس المقبل.

 

وقال مسعد عبد الهادى رئيس مجلس مدينة الحمام، أنه تم التواصل مع مسئولى مرفق مياه الشرب بمطروح، لسرعة البدء فى مد خدمة مياه الشرب لأهالى القرية، مع الانتهاء من تركيب الطلمبات بخط مياه أولاد جبريل، يوم الخميس المقبل، ليصبح خط المياه جاهز لضخ مياه الشرب به.


محافظة مطروح

قرية أولاد جبريل

مد خط مياه

توصيل مياه الشرب

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