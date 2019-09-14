محافظ كفر الشيخ يحيل 28 طبيباً وموظفاً بمستشفى الحميات ببيلا للتحقيق

كفر الشيخ – محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 28 طبيباً وموظفاً بمستشفى الحميات ببيلا للتحقيق، مكلفاً وكيل وزارة الصحة بالتحقيق فى مخالفات مستشفى الحميات ببيلا، لتحقيق الانضباط الإدارى وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كما وافق محافظ كفرالشيخ، على إعادة تعيين 115 من العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة مما تنطبق عليهم الشروط طبقاً للقانون 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 741 لسنة 2019، بناءً على تقرير إدارة التنظيم والتدريب بمديرية التنظيم والإدارة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

واعتمد محافظ كفرالشيخ، فتح فصل إضافى جديد بمدرسة التمريض بنين بالسحايت التابعة لمركز ومدينة الحامول، نظراً لموافقة التعليم الفنى الصحى على فتح أى فصول تمريض جديدة وزيادة أعداد المقبولين فى حال توافر أماكن، وأن مستشفى التكامل بالسحايت مقر المدرسة يوجد بها أماكن متاحة لفتح هذا الفصل الجديد للصالح العام. كما وافق على استكمال مدرستى التمريض ببلطيم بنين وبرج البرلس بنات، ولإتاحة الفرصة لاستكمال العدد المسموح به بالصف الأول بمدرستى تمريض بلطيم بنين وبرج البرلس بنات.