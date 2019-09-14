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محافظ كفر الشيخ: تحرير محاضر للمخالفين من أصحاب المخابز والتجار

السبت، 14 سبتمبر 2019 10:28 م
محافظ كفر الشيخ: تحرير محاضر للمخالفين من أصحاب المخابز والتجار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تمكنت الحملات التموينية بمدن وقرى المحافظة من تحرير 30 محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز وللتجار لمخالفات إرتكبوها.

أضاف المحافظ، فى بيان صحفى مساء اليوم السبت، أنه حررت الحملة محاضر لتصرف أصحاب 3 مخابز فى 98 شيكارة دقيق، و13 محضر لنقص الوزن ما بين 15 جرام لـ 25 جرام، كما حررت المحضر رقم 443 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2019 ضد "م.س.م" بناحية 58 الخاشعة لتجميعه 22 طن سولار وبيعها فى السوق السوداء وإلزامه بسداد 148 ألف و500 جنيه، والمحضر رقم 444 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2019 ضد "ر.ش.م" بناحية 8 العنابر لتجميعه 3 أطنان بنزين 80 و 4 أطنان سولار وبيعها فى السوق السوداء وإلزامه بسداد 47 ألف و250 جنيه.

وقال المحافظ إنه تم تحرير المحضر 445 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2019 ضد "هـ.ر.س" بناحية عزبة صالح بالزعفران لإدارته منشأة بدون رخيص، والمحضر رقم 4/323 أحوال الحامول ضد "ع.ب.ل" لقيامه بتبديد حرز 2 طن دواجن وإلزامه بسداد 60 ألف جنيه.


كفر الشيخ

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