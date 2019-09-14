محافظ كفرالشيخ: توصيل الغاز الطبيعى لـ834 عميلا بعدد من المدن والقرى

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توصيل الغاز الطبيعى لـ834 عميلا بمراكز "كفر الشيخ، دسوق، قلين ومنية قلين، البرلس، الجرايدة، فوه"، ففى مدينة كفرالشيخ بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ30 يوماً الماضية 118 عميلاً، والعملاء المحولين خلال عام 2019، 949 عميل، وجارى اختبار وتدفيع خط الغاز الطبيعى لمحطة تغذية السيارات بالغاز الطبيعى بالمدينة.

وأضاف المحافظ فى بيان، وفى مدينة دسوق، بلغ عدد العملاء المحولين خلال لـ30 يوما الماضية 140 عميلاً، والعملاء المحولين خلال عام 2019،872 عميلاً، وفى مدينة قلين ومنية قلين، بلغ عدد العملاء المحولين خلال عام 2019، "664" عميلا، تم الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعى للإسكان الاجتماعى بمدينة قلين عدا تعدية خط الغاز أسفل ترعة وسكة حديد وفى انتظار وصول مديرية الإسكان على التصاريح اللازمة لاستكمال باقى الخط.

وقال المحافظ، وفى مدينة برج البرلس، 135 عميلا، والعملاء المحولين خلال 2019 "1737" عميلا، جارى استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعى للعملاء ومد الشبكات الارضية بالمدينة فى قرية الجرايدة، 182 عميلا، والعملاء المحولين خلال عام 2019 " 2230" عميل، تم الانتهاء من العمل بقرية الجرايدة وبيلا، وجارى تنفيذ خطوط الخدمة للعملاء المتعاقدين حديثاً، جارى اختبار الغاز بالخط الرئيسى المغذى لمدينة بيلا.

وأضاف المحافظ، فى مدينة فوة، 194 عميلاً، والعملاء المحولين خلال 2019 "3680" عميلا، جارى التنسيق مع مجلس المدينة للبدء فى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بقطاع رقم (1) بالمدينة، وفى مدينة برج بلطيم، جارى التنسيق مع مجلس المدينة للبدء فى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بقطاع رقم (1) بالمدينة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم توصيل خدمة الغاز الطبيعى للمنازل بتلك المدن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تقديم التسهيلات الممكنة فى سداد تكاليف توصيل الخدمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

على جانب آخر، أصدر محافظ كفرالشيخ، قراراً بتشكيل لجنة لإختبار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة بمديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية رئيس مجلس أمناء المحافظة، وعميد كلية التربية أو من ينيبه، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، ومدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، مدير عام التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، ومدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة أو من ينيبه،وممثل مديرية التنظيم والإدارة بكفرالشيخ، مدير إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ،يكون أمين سر اللجنة، مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية.

وتضمن القرار أن تختص اللجنة باختيار المتقدمين بشغل الوظائف الإشرافية المعلن عنها على أساس الحاصلين على أعلى الدرجات وفقاً للتقييم النسبى للمعايير والمهارات والقدرات المنصوصة عليها فى المادة العاشرة من اللائحة 428 لسنة 2013 وتراعى اللجنة عند تقدير هذه المعايير والقدرات نوع الوظيفة المعلن عنها وبطاقة وصفها بالإضافة إلى النظر فى التجديد لمن سبق اختيارهم.