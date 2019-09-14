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محافظ قنا يتفقد قسم أورام الأطفال ويؤكد: نستهدف علاج 200 حالة سنوياً

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:31 م
محافظ قنا يتفقد قسم أورام الأطفال ويؤكد: نستهدف علاج 200 حالة سنوياً اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد

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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، زيارة ميدانية لقسم أورام الأطفال بمركز أورام قنا لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، رافقه الدكتور حاتم محمد ىمين مدير مركز الأورام بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأوضح محافظ قنا، أن قسم أورام الأطفال تم افتتاحه مطلع سبتمبر الجارى، بهدف توفير خدمة العلاج لحالات مرضى الأورام من الأطفال داخل المحافظة، بدلا من الانتقال إلى المحافظات الأخرى، لافتا إلى أن القسم يضم عدد 10 أسرة وبدأ فى استقبال الحالات، وتقديم العلاج اللازم لها منذ افتتاحه.

واطمأن المحافظ على حالة الأطفال، مؤكدا على أهمية توفير كافة سبل الراحة والعلاج والرفاهية لهم خلال فترة تلقيهم للعلاج، مضيفا أن القسم الجديد يستهدف تقديم العلاج لعدد 200 حالة سنويا .

 من جانبه ذكر الدكتور حاتم محمد آمين، أن قسم الأطفال يستقبل الحالات على مدار أيام الأسبوع،  مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق بين مركزىّ الأورام بقنا وسوهاج، لتحويل حالات مرضى الأورام من الأطفال من أبناء قنا المسجلين بسوهاج إلى مركز أورام قنا، لاستكمال برنامجهم العلاجى تخفيفا عنهم من عناء السفر .

 

 

 


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