محافظ بنى سويف: 2 مليون جنيه لإحلال وتجديد كوبرى ترعة "باها"

أعلن المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف عن موافقة وزارة الرى على توفير الاعتماد المالى اللازم لإحلال وتجديد كوبرى ترعة قرية باها، بالوحدة المحلية لدنديل بمركز ناصر شمال المحافظة، والذى يعد من الإنشاءات القديمة، وأغلق لتعرضه لتصدعات وانهيارات جزئية، بسبب الحمولات الزائدة عليه .

وأشار محافظ بنى سويف فى تصريحات له اليوم السبت، إلى أنه فور رصد المشكلة، تواصل مع وزير الرى، وإرسال خطابا يتضمن المشكلة وتوصيفها الفنى، وأهمية الكوبرى فى تسهيل حركة السير والمرور بالمنطقة، بالإضافة إلى أنه يمثل وصلة حيوية للطرق الفرعية إلى عدد من القرى الكائنة بالمنطقة بمركز ناصر .

وتابع محافظ بنى سويف، أن الوزارة استجابت لمطلب المحافظة ووفرت الاعتماد اللازم لتجديد الكوبرى، فأصدرت توجيهات لوكيل وزارة الرى بسرعة السير فى إجراءات الطرح والإسناد لتنفيذ المشروع فى أسرع وقت ممكن، نظرا لحاجة المواطنين لهذا الطريق، ولما يوفره الكوبرى من سيولة مرورية وتيسيرا على سكان القرى بالمنطقة .

ومن جانبه أعرب المهندس على عبد الحفيظ وكيل وزارة الرى عن تقديره للتجاوب السريع من قبل المحافظ تجاه أية مشكلة تواجه المواطنين خاصة بالقطاعات الحيوية، مشيدا بدعمه المتواصل لقطاع الرى، موضحا أن مشروع إحلال وتجديد كوبرى ترعة باها سيتم تنفيذه خلال 5 أشهر من الآن، بتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المشروع يعتبر حيويا، نظرا لأهميته المرورية وحركة المشاة عليه، فضلا عن أنه نقطة مركزية وتلاقى بالطرق المؤدية لعدد من القرى بالمنطقة.