محافظ القليوبية: 21 مدرسة جاهزة للافتتاح ومبادرة لتحمل مصروفات الطلاب الغير قادرين

واستعرض المحافظ استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن عدد المدارس الموجودة حاليا بالقليوبية بلغ 2163 مدرسة لكافة المراحل الدراسية، تستقبل هذا العام مليون و242 ألف و83 طالب وطالبة، مؤكدا على ضرورة حل المشكلات التي تعوق العملية التعليمية فورا موجهاً رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع الأبنية التعليمية بضرورة مراجعة واختبار خطوط المياه والصرف الصحي داخل المدارس وخارجها تفاديا لحدوث أي مخاطر داخل أو خارج المدارس، كما أكد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة العامة خاصة حول أسوار المدارس إضافة إلى تمهيد الطرق أمام مداخل المدارس وتجميلها.

كما أشار المحافظ، أنه تم تكليف مدير المرور بعمل خطة لانتظام الحالة المرورية ومنع التكدس المروري أمام المدارس.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء برفع الإشغالات والتعديات ونقل صناديق القمامة من أمام المدارس الى أماكن أخرى والتشجير والتجميل حول المدارس لإضفاء لمسة جمالية وغلق المقاهي غير المرخصة ومنع الباعة الجائلين وعربات الأطعمة والحلويات بمناطق المدارس حفاظا على صحة الطلبة والطالبات.

كما كلف المحافظ، مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بعمل خطة لزيادة مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية والاهتمام بنظافة المدارس من الداخل ونظافة دورات المياه وتعيين مشرف لها.

كما قام، بتكليف إدارة المتابعة بالمحافظة بضرورة متابعة المدارس والحضور للمدرسين والعاملين بالمدارس بكل أنحاء المحافظة ومتابعة سير العمل وتسليم الكتب لكل أبناء المحافظة.

وصرح المحافظ أنه سيتم افتتاح 21 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي الحالي وجاري استكمال التجهيزات وتوصيل المرافق لها حتى تكون جاهزة لاستقبال أبنائنا الطلبة والطالبات وأنه طبقا للقرار الوزاري للتربية والتعليم، وسوف يتواجد اثنين من المعلمين "معلم أساسي ومعلم مساعد"، بكل فصل من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثالث الابتدائي، كما وجه إدارة الأبنية التعليمية لدراسة تواجد خزانات مياه للمدارس التي تم بناؤها قبل عام 1994، والتي تعاني من ضعف المياه وتحتاج إلى صيانات مستمرة أيضا.

كما ناشد المحافظ مواطني المحافظة بضرورة المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال ومجالس الأمناء بالمدارس وأصحاب المصانع والمستثمرين بمساعدة الطلبة غير القادرين وتقديم العون لهم في شراءالزي المدرسي الجديد ودفع المصروفات والمستلزمات الدراسية متمنيا من الله مستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب من أجل رفعة مصرنا الغالية.