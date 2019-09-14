سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 03:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: 21 مدرسة جاهزة للافتتاح ومبادرة لتحمل مصروفات الطلاب الغير قادرين

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:13 م
محافظ القليوبية: 21 مدرسة جاهزة للافتتاح ومبادرة لتحمل مصروفات الطلاب الغير قادرين جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي سكرتير عام المحافظة، وعاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية بالقليوبية، ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بجميع مدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن عدد المدارس الموجودة حاليا بالقليوبية بلغ 2163 مدرسة لكافة المراحل الدراسية، تستقبل هذا العام مليون و242 ألف و83 طالب وطالبة، مؤكدا على ضرورة حل المشكلات التي تعوق العملية التعليمية فورا موجهاً رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع الأبنية التعليمية بضرورة مراجعة واختبار خطوط المياه والصرف الصحي داخل المدارس وخارجها تفاديا لحدوث أي مخاطر داخل أو خارج المدارس، كما أكد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة العامة خاصة حول أسوار المدارس إضافة إلى تمهيد الطرق أمام مداخل المدارس وتجميلها. 
 
كما أشار المحافظ، أنه تم تكليف مدير المرور بعمل خطة لانتظام الحالة المرورية ومنع التكدس المروري أمام المدارس. 
 
وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء برفع الإشغالات والتعديات ونقل صناديق القمامة من أمام المدارس الى أماكن أخرى والتشجير والتجميل حول المدارس لإضفاء لمسة جمالية وغلق المقاهي غير المرخصة ومنع الباعة الجائلين وعربات الأطعمة والحلويات  بمناطق المدارس حفاظا على صحة الطلبة والطالبات. 
 
كما كلف المحافظ، مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بعمل خطة لزيادة مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية والاهتمام بنظافة المدارس من الداخل ونظافة دورات المياه وتعيين مشرف لها. 
 
كما قام، بتكليف إدارة المتابعة بالمحافظة بضرورة متابعة المدارس والحضور للمدرسين والعاملين بالمدارس بكل أنحاء المحافظة ومتابعة سير العمل وتسليم الكتب لكل أبناء المحافظة. 
 
وصرح المحافظ أنه سيتم افتتاح 21 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي الحالي وجاري استكمال التجهيزات وتوصيل المرافق لها حتى تكون جاهزة لاستقبال أبنائنا الطلبة والطالبات وأنه طبقا للقرار الوزاري للتربية والتعليم، وسوف يتواجد اثنين من المعلمين "معلم أساسي ومعلم مساعد"، بكل فصل من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثالث الابتدائي، كما وجه إدارة الأبنية التعليمية لدراسة تواجد خزانات مياه للمدارس التي تم بناؤها قبل عام 1994، والتي تعاني من ضعف المياه وتحتاج إلى صيانات مستمرة أيضا.
 
كما ناشد المحافظ مواطني المحافظة بضرورة  المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال ومجالس الأمناء بالمدارس وأصحاب المصانع والمستثمرين بمساعدة الطلبة  غير القادرين وتقديم العون لهم في شراءالزي المدرسي الجديد ودفع المصروفات والمستلزمات الدراسية متمنيا من الله مستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب من أجل رفعة مصرنا الغالية.
 
 
 
 

 


اخبار القليوبية

تعليم القليوبية

مدارس القليوبية

الطلاب الغير قادرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يكرم الطالبة المثالية الأولى على مستوى الجامعات لمتحدى الإعاقة

الخميس، 12 سبتمبر 2019 06:54 م

صور.. محافظ القليوبية يجتمع بلجنة تقييم الأراضى والعقارات التى تشغلها المدارس

الخميس، 12 سبتمبر 2019 01:31 م

محافظ القليوبية: نضع خطة لتطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد على

الخميس، 12 سبتمبر 2019 01:11 م

محافظ القليوبية يتفقد طريق محور الباسوسية لدفع الأعمال وتسليم الطريق لإفتتاحه..صور

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 06:38 م

محافظ القليوبية لمافيا البناء المخالف: حملات إزالة وعاقب للمسئولين المتقاعسين

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 04:32 م

صور .. محافظ القليوبية يقيل رئيس "باسوس وشلقان" بسبب البناء المخالف

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 04:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

فيديو.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

“FDA” تحذر: عقار "زانتاك" قد يحتوى على مواد مسرطنة

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو وكلمات.. كليب "هالزى" Graveyard يحقق 2.4 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة