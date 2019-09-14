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محافظ القاهرة: حملات مسائية على أحياء العاصمة لإعادة الانضباط للشارع

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:11 م
محافظ القاهرة: حملات مسائية على أحياء العاصمة لإعادة الانضباط للشارع حملات مسائية لاعادة الانضباط لشوارع العاصمة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هناك حملات مسائية لإعادة الانضباط لأحياء القاهرة تشمل 6 أحياء يومياً بالتتابع مؤكداً على استمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية بشوارع العاصمة وتفعيل القانون ضد المخالفين والقضاء على بؤر الباعة الجائلين وإشغالات الاسواق العشوائية وإزالة الاكشاك المخالفة وإخلاء الأرصفة للمشاة وإزالة الحواجز الحديدية وضبط الحركة المرورية.

وأضاف عبد العال، أن حملات إعادة الانضباط لشوارع العاصمة تتم بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بكافة أجهزتها خاصة المرور وشرطة المرافق بالإضافة إلى مسئولى الأحياء وإدارات المحلات والإشغالات ومسئولى هيئة النظافة ، لافتا إلى أن الحملات استهدفت حتى الان 13 حياً من بينها الزمالك وعابدين والأزبكية وبولاق أبو العلا وروض الفرج ومصر الجديدة والنزهة .

وأضاف مجافظ القاهرة، أن الحملات قامت بمراجعة تراخيص المقاه والمحلات واغلاق غير المرخص منها وإلزام المرخص بالمساحات المخصصة له كما تم مراجعة التزام المحال بالاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدنى مشيراً ألى أن الحملات أسفرت عن تحرير 270 ازالة إدارية، و33 محضر اشغال و19 محضر بائع متجول و11 محضر بيئة.

 


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