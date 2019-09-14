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محافظ القاهرة: إزالة "حكر السكاكينى" بالكامل واستغلال المكان لخدمة الأهالى

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:00 ص
محافظ القاهرة: إزالة "حكر السكاكينى" بالكامل واستغلال المكان لخدمة الأهالى حكر السكاكينى
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من إزالة منطقة حكر السكاكينى القديم بالشرابية، حيث جرت إزالة 250 عقارا ومخزنا تقريبا، وتعويض كافة السكان المستحقين بها بعدد 794 أسرة بمشروع المحروسة1. 
 
وأوضح محافظ القاهرة، أنه سيجرى استغلال منطقة حكر السكاكينى القديم، والبالغ مساحته حوالى 5.9 فدان والتى تم إخلائها من مخلفات الهدم لإقامة منشآت خدمية كمجمع مدارس ومركز شباب وساحات انتظار ومسجد ومركز تجارى ومسطحات خضراء لخدمة أهالى المنطقة. 
 
وأضاف عبد العال، أنه جارى الإعداد لإزالة حكر الساكينى الجديد والبالغ مساحته 4.5 فدان تقريبا وتضم 165 عقارا ومخزنا وسيجرى إزالتها ونقل سكانها إلى مشروع المحروسة 1، طبقا لكشوف الحصر المعتمدة.

تطوير العشوائيات

القاهرة

حكر السكاكيني

الشرابية

مشروع المحروسة

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