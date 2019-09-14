محافظ الشرقية يحيل طبيب نساء للتحقيق بسبب تركه فوطة عمليات فى بطن مريضة

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أجرى تحقيق عاجل مع الطبيب "ت. س." طبيب نساء وتوليد بمركز الحسينية بعد تسببه فى تعرض حياة إحدى المرضى للخطر نتيجة تركه "فوطة" ببطنها أثناء إجراء عملية وضع لها بعيادته الخاصة.

وأشار المحافظ إلى أن التحقيق سيتم من خلال الجهات القانونية بمديرية الصحة بالشرقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل القضية للنيابة لعدم تكرار هذه الحوادث مجدداً وحرصا على حياة المرضى.كما أمر المحافظ مكتب المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بفتح تحقيق عاجل وسريع والإطلاع على كافة الأوراق والمستندات التى تثبت صحة الواقعة ليتم رفع تقرير شامل بعد إنتهاء التحقيقات لقيادات وزارة الصحة لاتخاذ القرار المناسب حيال الطبيب المهمل.

وجه محافظ الشرقية رسالة اطمئنان لأهل المريضة نتيجة ما تعرضت له من إهمال طبى أثناء إجرائها عملية الوضع، مؤكداً أنه لن يترك مقصر فى مكانه وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الصحة بالشرقية حيال واقعة الإهمال الطبى.

يذكر أن السيدة تعرضت لإهمال طبى، حيث ترك أحد أطباء النساء والتوليد "فوطة" بداخل بطنها أثناء إجرائها لعملية وضع لها بعيادته الخاصة بمركز الحسينية بتاريخ 2 / 7 /2019، الأمر الذى ترتب عليه تعرض حياة زوجته لمضاعفات صحية خطيرة، وقام بإجراء عملية جراحية أخرى لها بمستشفى قناة السويس الجامعى لاستخراج الفوطة بتاريخ 1 /9/2019، وطالب زوج المريضة بفتح تحقيق مع الطبيب المتسبب فى الواقعة لاتخاذ الإجراءات الرادعة حيال تقصير الطبيب وإهماله.