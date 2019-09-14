محافظ الجيزة: دخول 42 مدرسة جديدة وتوسعات بتكلفة 483 مليون جنيه.. صور

استقبلت محافظة الجيزة العام الدراسى، بثوب جديد حيث تشهد المحافظة دخول أكبر عدد من المدارس الخدمة العام الحالى

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة استعدت للعام الدراسى بدخول 42 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 483 مليون جنيه بإجمالى 982 فصلاً دراسياً، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأشار المحافظ أن المدارس المقرر دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسى تتنوع ما بين مدارس انشاء جديد ومدارس دخلت الخدمة جزئيا وتم استكمال الاعمال لدخولها كليا ومدارس تم تنفيذ توسعات بها لاستيعاب الكثافات الطلابية ومدارس تم عمل إحلال جزئى لها وتعلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأضاف المحافظ أنه سيتم دخول 20 مدرسة إنشاء جديد للخدمة بتكلفة تقديرية حوالى 308 ملايين جنيه بإجمالى 577 فصلا و6 مدارس إنشاء جديد دخلت الخدمة جزئياً بتكلفة تقديرية حوالى 106 ملايين بإجمالى 178 فصلا و4 مدارس توسعات تم دخولها الخدمة بتكلفة تقديرية بحوالى 12 مليون جنيه بإجمالى 54 فصلا و8 مدارس توسع تم تجهيزها لدخولها الخدمة بتكلفة تقديرية 38 مليون جنيه بإجمالى 105 فصول، إضافة إلى مدرستين تم تنفيذ عملية إحلال جزئى وتعلية بهما بتكلفة تقديرية حوالى 5,5 مليون جنيه بإجمالى 23 فصلا ومدرستين احلال وتعلية جارى تجهيزها لدخولها الخدمة بتكلفة تقديرية حوالى 13,5 مليون جنيه بإجمالى 45 فصلا دراسيا.

وقال المحافظ إن المدارس ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير أراضى لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس، مشددا على رئيس هيئة الابنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء فى العام الدراسى الجديد.

وأوضح راشد أن المدارس الجديدة هى مدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسى ومدرسة أمهات المؤمنين للتعليم الأساسى بالهرم ومدرسة المؤمن للتعليم الأساسى بمنشأة القناطر وعبد الرحمن بن عوف الرسمية للغات والحياة الرسمية للغات والحياة للتعليم الأساسى ومدرستى اسامة بن زيد للتعليم الأساسى وكرم نوفل للتعليم الأساسى بالصف ورياض الصالحين باطفيح وهضبة الاهرام تجريبى متميز بالهرم والحياة الثانوية والجيل الجديد باكتوبر والفؤاد للتعليم الأساسى بالعياط وعز الدين الفقى الإعدادية بأبو النمرس وخاتم المرسلين للتعليم الأساسى والكوثر للتعليم الأساسى والشيماء للتعليم الأساسى وأحمد شوقى الثانوية والامام محمد عبده الثانوية بأكتوبر ومدرسة الأزهار بالعياط.