ماكرون يلتقى الحريرى الجمعة المقبلة فى باريس

كتب : أحمد علوى

قالت وسائل الإعلام اللبنانية أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سوف يستقبل سعد الحريرى رئيس الحكومة اللبنانية الجمعة المقبلة فى القصر الرئاسى (الاليزيه) بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووفقاً لإذاعة النور اللبنانية، قال الرئيس الحريرى خلال مؤتمر "الاقتصاد الرقمي"، إن " بعد ذهابى إلى باريس، وبعد إنهاء الأمور مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، يمكننا الاستفادة من قروض".

كما دعا الحريرى إلى "تغيير طريقة العمل فى لبنان"، وأضاف: "إذا عملنا بجدية على الموازنة والقوانين وكل المراسيم التطبيقية، أعتقد أنه مع نهاية العام المقبل سنكون قد عدنا إلى المسار الطبيعي".

وأضاف الحريرى إن "وكالات التصنيف بدأت النظر إلينا على أننا نعمل بجدية فى الإصلاحات التى نقوم بها"، لافتاً إلى أن "كل الدول التى عانت من أزمة عملت على تحسين البنى التحتية لديها".