سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لماذا تزداد حكة الجلد أثناء الحمل؟

السبت، 14 سبتمبر 2019 10:00 م
لماذا تزداد حكة الجلد أثناء الحمل؟ الحمل
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حكة الجلد البسيطة من أكثر الأشياء الشائعة فى فترة الحمل، وذلك بسبب زيادة تدفق الدم إلى الجلد، مع تقدم الحمل ونمو طفلك يتمدد جلد بطنك وقد يشعرك ذلك أيضًا بالحكة، وفقًا لما ذكره موقع "pregnancybirthbaby".
 
 
وعادة ما تكون الحكة البسيطة أثناء الحمل من الأشياء التى لا تدعو للقلق، ولكن إذا أصبحت الحكة شديدة، فقد تكون علامة على وجود حالة خطيرة في الكبد تدعى "الركود الصفراوي فى الحمل"، وهذا يؤثر على 1 من كل 100 امرأة حامل، لكنه يحتاج إلى عناية طبية.

علاج الحكة الجلدية البسيطة فى الحمل

-ارتداء ملابس فضفاضة قد يساعد في منع الحكة لأن ملابسك تكون أقل عرضة لفرك جلدك. 
- تجنب المواد الاصطناعية واختيار الأقمشة الطبيعية مثل القطن الذي يسمح للهواء بالوصول لجلدك. 
- الاستحمام بماء بارد أو وضع محلول أو مرطب يمكن أن يساعد في تهدئة الحكة.
-استخدام غسول عادي أو صابون لا يحتوى على مواد كيميائية.
 لا تكون الحكة المعتادة ضارة لك أو لطفلك ، ولكنها قد تكون أحيانًا علامة على حالة أكثر خطورة، إذا كنت قلقة، أو إذا كنت تعاني من حكة شديدة، فمن المهم زيارة الطبيب.

الحمل

الحكة فى الحمل

الحساسية فى الحمل

الحساسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا

الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا

اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

فيديو.. محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

فيديو.. محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة