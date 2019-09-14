لماذا تزداد حكة الجلد أثناء الحمل؟

كتبت فاطمة خليل

حكة الجلد البسيطة من أكثر الأشياء الشائعة فى فترة الحمل، وذلك بسبب زيادة تدفق الدم إلى الجلد، مع تقدم الحمل ونمو طفلك يتمدد جلد بطنك وقد يشعرك ذلك أيضًا بالحكة، وفقًا لما ذكره موقع "pregnancybirthbaby".

وعادة ما تكون الحكة البسيطة أثناء الحمل من الأشياء التى لا تدعو للقلق، ولكن إذا أصبحت الحكة شديدة، فقد تكون علامة على وجود حالة خطيرة في الكبد تدعى "الركود الصفراوي فى الحمل"، وهذا يؤثر على 1 من كل 100 امرأة حامل، لكنه يحتاج إلى عناية طبية. علاج الحكة الجلدية البسيطة فى الحمل -ارتداء ملابس فضفاضة قد يساعد في منع الحكة لأن ملابسك تكون أقل عرضة لفرك جلدك.

- تجنب المواد الاصطناعية واختيار الأقمشة الطبيعية مثل القطن الذي يسمح للهواء بالوصول لجلدك.

- الاستحمام بماء بارد أو وضع محلول أو مرطب يمكن أن يساعد في تهدئة الحكة.

-استخدام غسول عادي أو صابون لا يحتوى على مواد كيميائية.

لا تكون الحكة المعتادة ضارة لك أو لطفلك ، ولكنها قد تكون أحيانًا علامة على حالة أكثر خطورة، إذا كنت قلقة، أو إذا كنت تعاني من حكة شديدة، فمن المهم زيارة الطبيب.