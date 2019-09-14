لطلاب أولى ثانوى.. اعرف درجات المواد الدراسية والمجموع الكلى × 12 معلومة

كتب محمود طه حسين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا لتنظيم الدراسة فى الثانوية المعدلة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، تضمن رصد النهاية العظمى والصغرى للمواد الدراسية والمجموع الكلى للطالب.



"اليوم السابع" يقدم فى 12 معلومة تفاصيل توزيع الدرجات والنهاية الكبرى فى كل مادة من المواد الدراسية الأساسية المضافة لمجموع الطالب.



1ـ اللغة العربية مخصص لها 5 حصص دراسية خلال الأسبوع بإجمالى 50 درجة.

2ـ اللغة الأجنبية الأولى 4 حصص دراسية أسبوعيًا بإجمالى40 درجة.

3ـ اللغة الأجنبية الثانية 3 حصص أسبوعيًا بإجمالى 30 درجة.

4ـ الرياضيات 4 حصص أسبوعيًا بإجمالى 40 درجة.

5ـ التاريخ حصتين فى الأسبوع بنهاية كبرى 20 درجة.

6ـ الجغرافيا حصتين بعشرين درجة كنهاية كبرى.

7ـ الفلسفة حصتين بإجمالى 20 درجة.

8ـ الفيزياء حصتين بإجمالى 20 درجة.

9ـ الكيمياء حصتين بإجمالى 20 درجة.

10ـ الأحياء حصتين بإجمالى 20 درجة.

11ـ يدرس الطالب 1260 دقيقة خلال الأسبوع بواقع 28 حصة.

12ـ المجموع الكلى للمواد الأساسية من 280 درجة متوسط 140 درجة كنهاية صغرى.