سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 08:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف درجات المواد الدراسية والمجموع الكلى × 12 معلومة

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:00 ص
لطلاب أولى ثانوى.. اعرف درجات المواد الدراسية والمجموع الكلى × 12 معلومة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا لتنظيم الدراسة فى الثانوية المعدلة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، تضمن رصد النهاية العظمى والصغرى للمواد الدراسية والمجموع الكلى للطالب.

"اليوم السابع" يقدم فى 12 معلومة تفاصيل توزيع الدرجات والنهاية الكبرى فى كل مادة من المواد الدراسية الأساسية المضافة لمجموع الطالب.

1ـ اللغة العربية مخصص لها 5 حصص دراسية خلال الأسبوع بإجمالى 50 درجة.

2ـ اللغة الأجنبية الأولى 4 حصص دراسية أسبوعيًا بإجمالى40  درجة.

3ـ اللغة الأجنبية الثانية 3 حصص أسبوعيًا بإجمالى 30 درجة.

4ـ الرياضيات 4 حصص أسبوعيًا بإجمالى 40 درجة.

5ـ التاريخ حصتين فى الأسبوع بنهاية كبرى 20 درجة.

6ـ الجغرافيا حصتين بعشرين درجة كنهاية كبرى.

7ـ الفلسفة حصتين بإجمالى 20 درجة.

8ـ الفيزياء حصتين بإجمالى 20 درجة.

9ـ الكيمياء حصتين بإجمالى 20 درجة.

10ـ الأحياء حصتين بإجمالى 20 درجة.

11ـ يدرس الطالب 1260 دقيقة خلال الأسبوع بواقع 28 حصة.

12ـ المجموع الكلى للمواد الأساسية من 280 درجة متوسط 140 درجة كنهاية صغرى.


التربية والتعليم

الصفين الاول

توزيع درجات الطلاب

الصف الاول الثانوى العام

اخبار

الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تُحمل دار نشر نفقات توصيل كتب كونكت بلس للمدارس تخفيفا على الأهالى

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 07:52 م

مكتب التنسيق يبدأ مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين فى المرحلة الثالثة

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 03:30 ص

وحدة المدارس اليابانية: مد فترة سداد القسط الأول حتى الخميس المقبل

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 08:47 م

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الفنية نهاية الأسبوع

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 09:54 ص

التعليم تعلن المناهج الدراسية للصفين الأول والثانى الابتدائى بجميع المدارس

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 11:25 ص

التعليم تحدد نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 12:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟

كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟

90 مليون دولار تنتظر فيلمJoker فى أول 3 أيام عرض

90 مليون دولار تنتظر فيلمJoker فى أول 3 أيام عرض

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

ليفربول يبدأ "معارك سبتمبر" بمواجهة نيوكاسل فى الدوري الانجليزي

ليفربول يبدأ "معارك سبتمبر" بمواجهة نيوكاسل فى الدوري الانجليزي

الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ضد ليفانتي

ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ضد ليفانتي

5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي

5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي

كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات

كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة