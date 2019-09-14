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كولومبيا: احتجاز عضوين فى عصابة المخدرات ظهرا مع زعيم المعارضة الفنزويلية

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:31 ص
كولومبيا: احتجاز عضوين فى عصابة المخدرات ظهرا مع زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو مع عضو عصابة المخدرات
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت الخارجية الكولومبية، أن اثنين من أعضاء عصابة Los Rastrojos الكولومبية، ظهرا فى صورة مع خوان جوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية، تم توقيفهما فى يونيو الماضى.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قالت الوزارة فى بيان، إن الرجلين اللذين ظهرا فى الصورة المتداولة فى وسائل الإعلام، تم احتجازهما وفتح بحقهما تحقيق بتهمة تهريب السلاح والانتماء إلى جماعات إجرامية.

جوايدو مع تاجر المخدرات
جوايدو مع تاجر المخدرات

وشدد بيان الخارجية الكولومبية، على أن سلطات البلاد لم تشارك فى نقل جوايدو عبر الحدود، لكنها اتخذت فور وصوله إلى أراضيها كافة الإجراءات لضمان أمنه وإقامته هناك.

وأعلن مكتب المدعى العام فى فنزويلا، فى وقت سابق، بدء تحقيق فى علاقات جوايدو، مع كارتل المخدرات الكولومبى Los Rastrojos ، بسبب الصور المنشورة فى صحيفة El Pais الإسبانية، حيث تم حسب المدعين تصوير جوايدو مع قادة هذه العصابة.

وأكد المدعى العام أن الصورة التقطت خلال فبراير الماضى، عندما ساعدت العصابة جوايدو فى عبور الحدود مع كولومبيا بطريقة غير قانونية أثناء محاولة المعارضة الفنزويلية إيصال معونات إنسانية إلى داخل البلاد من كولومبيا المجاورة.

من ناحيته، يرفض جوايدو الاتهامات بتورطه مع أعضاء العصابة الإجرامية، مشيرا إلى أن مئات الصور التقطت فى حفل خيرى فى مدينة كوكوتا الحدودية، وأنه كان من الصعب معرفة من طلب التقاط الصور معه.

 

 

 


كولومبيا

فنزويلا

الخارجية الكولومبية

عصابة مخدرات

تهريب المخدرات

المعارضة الفنزويلية

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