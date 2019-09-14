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كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات جلد عقدى - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عددًا من الأسباب التى أكدتها الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، والتى تؤدى إلى إصابة الماشية بمرض الجلد العقدى وخاصة الأبقار والأغنام.. وهى كالآتى:

- انتشار الناقلات الحشرية ومنها الناموس بالأخص خلال شهور الصيف ويرجع ذلك إلى انتشار البرك والمستنقعات المائية والقمامة.

- عزوف العديد من المربيين عن التحصين كونه بمقابل مادى.

- عدم قيام المربيين بالإبلاغ الفورى عن ظهور حالات مرضية.

- تخلص المربيين من الحيوانات النافقة بطرق غير صحية بإلقائها بالقنوات والمصارف المائية دون الرجوع إلى أجهزة الطب البيطرى.

- علاج المربيين حيواناتهم على نفقتهم الخاصة كما يلجأ بعض المربيين إلى شراء لقاحات خاصة مجهولة المصدر وتحصين حيواناتهم بمعرفتهم ودون اللجوء إلى أجهزة الطب البيطرى.

 


الخدمات البيطرية

مرض الجلد العقدى

الطب البيطرى

اليوم السابع بلس

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