قوات الجيش العراقى تتمركز قرب حدود المدن بعد تسلم الشرطة الملف الأمنى

بغداد / أ ش أ/

كشف مصدر عسكرى عراقى، اليوم السبت، أن قوات الجيش ستتمركز بالقرب من حدود كل مدينة وذلك بعد تسلم الشرطة المحلية الملف الأمنى.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، عن المصدر العسكرى قوله إن "قوات الجيش ستكون فى الوقت الحالى على مقربة من المدن وجاهزة لدعم الشرطة المحلية، فى حال حدوث أى طارئ بشكل لا يتجاوز بضع دقائق للوصول إلى أى مكان بتلك المدن".

وأضاف المصدر العسكرى ان إخلاء الأحياء السكنية والابتعاد عن الأسواق والتجمعات المدنية بشكل عام من قبل الجيش يمنح شعورا للمواطنين بتحسن الأمن ويخفف من الظواهر المسلحة فى الشارع.

وكان المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن قد صرح مؤخرا بأن هناك جدولة لعملية استلام الملف الأمنى لقوات الشرطة الاتحادية دستوريا وقانونيا، مؤكدا أن بداية الشهر القادم سوف تستلم القوات مهام 4 محافظات.