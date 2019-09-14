قافلة مجانية لبيطرى الإسماعيلية للحفاظ على الثروة الحيوانية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

نظمت مديرية الطب البيطرى فى محافظة بالإسماعيلية، قافلة مجانية لصغار مربى الحيوانات للحفاظ على الثروة الحيوانية بالقطاعات الريفية على مستوى المحافة.

وقال الدكتور حامد الأقنص مدير مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، أن المديرية نظمت قافلة مجانية لصغار مربى الحيوانات، مشيراً إلى أن القافلة استهدفت نطاق وحدة أبوصوير التابعة لإدارة أبوصويرالبيطرى وأسفرت عن علاج "72 رأس أغنام و23 أبقار ودواجن 96، وتم عمل 3 حالات أختبارحمل جاموس "2 سلبى، 1 ايجابى" و5 أبقار"3 إيجابى - 2 سلبى"، كما عالجت القافلة جميع الحالات المرضية وحالات العقم بالمجان فى مختلف مراكز وقرى وعزب ونجوع المحافظة.

وأشرف على القافلة كل من الدكتورعصام عبدالمجيد مدير إدارة الرعاية بديوان عام المديرية، والدكتورسامح محمد عبدالقادرمديرإدارة الرعاية التناسلية والتلقيح الإصطناعى بديوان عام المديرية، والدكتورمحمود جريش مديرإدارة أبوصويرالبيطرية.