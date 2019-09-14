قادة بلدان غرب افريقيا يعقدون قمة استثنائية لمكافحة الإرهاب

كتب : أحمد علوى

يعقد زعماء وقادة الدول ال15 الأعضاء فى المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا إلى جانب موريتانيا وتشاد والكاميرون قمة فى عاصمة بوركينا فاسو واوجادوجو اليوم السبت لمحاولة إيجاد حلول للتصدى لتقدم المجموعات الإرهابية فى منطقة الساحل.

وتأتى هذه القمة المخصصة "لمكافحة الإرهاب" بينما "يتضاعف عدد الهجمات المرتبطة بالمجموعات الارهابية والمتطرفة التى يتم إحصاؤها فى المنطقة، كل سنة منذ 2016 ليبلغ 465 فى 2018"، أى أكثر من هجوم فى اليوم، حسب المعهد الفكرى الأمريكى "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية".

ويشارك الجيش الفرنسي عملية مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل، فى إطار عملية برخان (4500 جندى) ضد الإرهابيين منذ 2014.