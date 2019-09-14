فيديو وصور.. مصرع 7 أشخاص وإصابة 21 آخرين فى حادث تصادم وسط روسيا

كتب محمد تهامى زكى

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون على الأقل، صباح اليوم السبت، فى حادث تصادم حافلة للركاب وشاحنة فى مقاطعة ياروسلافل وسط روسيا.



حادث روسيا

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، ذكرت الشرطة المحلية، أن بين القتلى سائقى الحافلة والشاحنة، وأن هناك طفلا فى عداد المصابين.

Что известно к этому часу. Фото, видео и информация по смертельному ДТП в одном материале: https://t.co/BomjWM5SIy#Ярославль pic.twitter.com/ouYzn6TcWu — 76.ru (@76ru) September 14, 2019

ووصلت إلى موقع الحادث تسعة فرق إسعاف وفرق من طب الكوارث، بما فى ذلك فرق من مستشفى المنطقة المركزية.



الحافلة تدمرت تماما

وفتحت السلطات تحقيقا فى ملابسات الحادث، فى حين تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث نجم عن خروج الشاحنة عن مسارها إلى المسار المعاكس.