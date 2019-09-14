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فيديو وصور.. مصرع 7 أشخاص وإصابة 21 آخرين فى حادث تصادم وسط روسيا

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:52 م
فيديو وصور.. مصرع 7 أشخاص وإصابة 21 آخرين فى حادث تصادم وسط روسيا حادث روسيا
كتب محمد تهامى زكى

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لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون على الأقل، صباح اليوم السبت، فى حادث تصادم حافلة للركاب وشاحنة فى مقاطعة ياروسلافل وسط روسيا.

حادث روسيا
حادث روسيا

 

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، ذكرت الشرطة المحلية، أن بين القتلى سائقى الحافلة والشاحنة، وأن هناك طفلا فى عداد المصابين.

 

 

ووصلت إلى موقع الحادث تسعة فرق إسعاف وفرق من طب الكوارث، بما فى ذلك فرق من مستشفى المنطقة المركزية.

الحافلة تدمرت تماما
الحافلة تدمرت تماما

وفتحت السلطات تحقيقا فى ملابسات الحادث، فى حين تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث نجم عن خروج الشاحنة عن مسارها إلى المسار المعاكس.

حادث وسط روسيا
حادث وسط روسيا

 

 


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وسط روسيا

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