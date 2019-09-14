فيديو.. "مياه الكذاب".. تكشف الذهب الحقيقى من المزيف

كتب إسلام سعيد

كثير منا ربما يتساءل عند شرائه الذهب، بشأن كيفية التفرقة والتمييز بين الذهب الصينى أو الذهب المزيف والذهب الحقيقى، إلا أن الأمر لدى تجار الذهب له حسابات أخرى، ولديهم طرقهم الخاصة للتمييز بين أنواع الأعيرة وكذلك الذهب المزيف من الحقيقى.

"مياه الكذاب"، هو اسم نوع من المياه الكيماوية، يتم وضعها على خام الذهب، لتمييزه، ومعرفة كونه أصليا أم مزيفًا، وينتشر استخدام هذه المياه فى أسواق الصاغة فى مصر.

يقول فايق ثابت تاجر ذهب، ويعمل بالصاغة منذ قرابة 40 عامًا، إن مياه الكذاب يعرفها تجار وصناع المعدن النفيس، ويتم استخدامها بشكل يومى، خاصة عند شراء الذهب من زبون غير معروف للمحل، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المياه أخطر من مياه النار بحسب قوله.

وأضاف فايق لـ"اليوم السابع"، أنه يتم وضع "مياه الكذاب" على المعدن النفيس، فإذا تغير لونه فإن هذا ذهب غير حقيقى، أما إذا ظل بريقه كما هو فإن هذا الذهب حقيقى، مشيرًا إلى أنه يتم شراء هذه المياه من أحد المتخصصين فى سوق الصاغة.