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فيديو ..سفير تونس: للسيسى دور فى تطوير العلاقات الخارجية المصرية بنشاطه

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:03 م
فيديو ..سفير تونس: للسيسى دور فى تطوير العلاقات الخارجية المصرية بنشاطه السفير التونسى بمصر نجيب المنيف
إيمان حنا

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أكد سفير تونس لدى القاهرة ، فى تصريحات خاصة لـ ليوم السابع، أن مصر معروفة بدبلوماسيتها القوية، وبلاشك كان للرئيس عبد الفتاح السيسى دور فى تطوير العلاقات الخارجية المصرية بنشاطه الدءوب وزياراته المتعددة المتبادلة مع قادة الدول الأوربية والأفريقية والعربية، والشراكات المتعددة فى الفضاءات الإقليمية والدولية، وكل هذا دليل يؤكد أهمية مصر على الساحتين العربية والدولية، هذا إلى جانب توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى.

وأضاف نجيب المنيف، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى جاء امتدادًا وتكريسًا لدورها الإقليمى المحورى، وأن إقليم شمال أفريقيا بدوله الست قد دعم تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لتكون مصر صوت دولنا من خلال رئاستها لهذه المنظمة وتم التنسيق على مستوى الدول الست قبل توليها لتعضيد مصر

وقال المنيف: "نقدر الدور الذى تقوم به مصر ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أفريقيا بشكل عام والمنطقة العربية، ونهنئها لضلوعها بمسئوليتها كقائدة للاتحاد".

 


مصر وتونس

تونس

السيسى

سفير تونس

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