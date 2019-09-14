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فيديو.. سفير تونس: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى امتداد لدورها الإقليمى المحورى

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:35 م
فيديو.. سفير تونس: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى امتداد لدورها الإقليمى المحورى نجيب المنيف سفير تونس لدى القاهرة يتحدث لليوم السابع
كتبت إيمان حنا

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أكد نجيب المنيف، سفير تونس بالقاهرة، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى جاء امتدادًا وتكريسًا لدورها الإقليمى المحورى، وأشار ـ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ـ لأن إقليم شمال أفريقيا بدوله الست قد دعم تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لتكون مصر صوت دولنا من خلال رئاستها لهذه المنظمة وتم التنسيق على مستوى الدول الست قبل توليها لتعضيد مصر.

وأضاف المنيف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أننا نقدر الدور الذى تقوم به مصر ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أفريقيا بشكل عام والمنطقة العربية، ونهنئها لضلوعها بمسئوليتها كقائدة للاتحاد.

ومن جهة أخرى أوضح السفير التونسى أن بلاده تسعى فى إطار التنسيق مع الدول الشقيقة وجامعة الدول العربية لأن تقوم بدور مماثل من خلال عضويتها القادمة فى مجلس الأمن بدايةً من يناير المقبل كممثل للمجموعتين العربية والأفريقية.

وأكد المنيف أن تونس تضع نصب عينيها الدافع عن مصالح الدول الشقيقة والتعبير عنها أمام العالم ومناقشة الملفات الحيوية والقضايا المهمة فى المنطقة وفى مقدمتها مواصلة الدفاع عن القضية المركزية وهى القضية الفلسطينية، والعمل على إيجاد حلول للازمات فى سوريا واليمن وليبيا وتحديات منطقة الخليج، وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار والشرعية الدولية فى العالم.


تونس

سفير تونس

مصر

رئاسة مصر للاتحاد الافريقى

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