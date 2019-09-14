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فيديو.. السيسي: مشروعات اتعملت بأكثر من 4تريليونات جنيه وجايين تشككوا فى ذمم الناس؟

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:55 م
فيديو.. السيسي: مشروعات اتعملت بأكثر من 4تريليونات جنيه وجايين تشككوا فى ذمم الناس؟ الرئيس السيسى
كتب هيثم سلامة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "لن يستطيع أحد أن يعتدى على مصر بشكل مباشر، لأسباب كثيرة من ضمنها أنها تملك الجيش الأقوى فى المنطقة، وأقيمت مشروعات بأكثر من 4 تريليونات جنيه". 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب:"أنا قولت الكلام ده وبكرره..محدش يقدر يعتدى على مصر بشكل مباشر.. ليه لأسباب كتير جدا جدا.. منها أن لديها جيش هو الأقوى فى المنطقة.. طب أعمل ايه طيب احنا مخبين كل حاجة.. ايه رأيكم بقى".

 

واستطرد السيسي قائلًا:"والله العظيم..عشان الناس ما تعرفش ويقولك أحنا بنتبهاى ولا حاجة.. احنا جيش قوى أوى.. أنت تنال منه بقى وتتكلم عليه والكل يدارى نفسه كده.. ده جيش وطنى شريف.. وأنا قولت مرة قبل كده جيش وطنى شريف صلب وصلابته نابعة من شرفه.. ده الجيش عمل مشروعات طرق أشرف عليها بـ175 مليار جنيه والدكتور مصطفى مدبولى موجود يقولى طرق بس اتعملت فى كام سنة دول فى تاريخ مصر".

 

وتابع الرئيس حديثه: "مشروعات اتعملت بأكثر من 4 تريليونات جنيه.. جايين تشككوا فى ذمم الناس.. واحنا معانا آلاف من المقاولين بتشتغل والشركات بتشتغل لها مليارات الجنيهات.. وكل الناس تتدارى الإعلام يتدارى والصحافة تدارى.. وكله طب هنعمل ايه بقى ".


السيسى

الرئيس السيسى

مؤتمر الشباب

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