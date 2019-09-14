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فيديو.. السيسى: نعمل على تأسيس منظومة تعليم جديدة لإعادة صياغة الشخصية المصرية

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:51 م
فيديو.. السيسى: نعمل على تأسيس منظومة تعليم جديدة لإعادة صياغة الشخصية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن - تصوير حسين طلال

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التعليم الحقيقى يخرج شخصية صعب السيطرة عليها بالوسائل الحديثة ونحن نحتاج ذلك، مؤكداً أننا إذا كنا نخاف على مستقبل مصر، لا بد أن يكون المُتعلم الجديد قادرا على أن يكون لديه عقل ناقد ولديه استعداد يناقش الموضوعات بشكل منطقى، مردفاً: "التعليم الجيد يحقق ذلك".

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (1)

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، "أن التعليم الحالى هو تعليم مسار واحد يعتمد على التلقى وخلاص"، مستطرداً:" متهيألى أى أب بيحب ولاده يبقوا أحسن منه، وأنا نفسى أشوف ولادى أحسن ناس فى الدنيا، لكن بالطريقة اللى كنا ماشيين بيها  لا ييتحقق ذلك، والقوة الدافعة للدولة بالكامل بقت خطوة تنظيم، يعنى تنجح وتدخل الثانوية وتخش الكلية وتخلص وتشتغل وتجوز، وانت مش عاوز حاجة تانى، لو كانت محصلة الدولة كده عمرها ما تتقدم".

وأوضح :" التعليم السابق قبل شكله الحالى كان يخلى طموح الناس قليل جداً، طيب نكمل دراسات تانية.. لا، طيب تطور من نفسك..لا، والمسار اللى ماشيين فيه يهدف إلى إعادة صياغة الشخصية المصرية عشان تقدر تعمل ده"، مضيفاً:" بنشوف نتائج الاختبارات، لأن احنا بنجيب متخصصين فى ده، ولما عملنا اختبارات النتائج مش قادر أقولها عشان دا هيتحسب علينا، والنتائج مكانتش جيدة".

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (2)

وأكد الرئيس السيسى أن فكرة تطوير التعليم أمر حتمى، مردفاً:"قابلنا تحديات لأن المجتمع حفر مسار ورثناه من آبائنا.. وتغييره ليس سهل"، مشدداً على ضرورة الاهتمام  بالتعليم الفنى: "الناس بتدخل كلية الآداب بعشرات الآلاف، بتعمل فى ابنك أو بنتك كده ليه، إذا كنت عارف أنه ملوش مكان، عاوز تخليه يبقى داخل جامعة وخلاص ويببقى معاه شهادة، وتقول ابنى معاه ليسانس آداب".

ولفت الرئيس السيسى إلى الاهتمام بالجامعات التكنولوجية والتطبيقية، ونجاح ذلك ليس من الحكومة فقط، ولكن من الحكومة والشعب، مضيفاً: "بنك المعرفة 2016 أطلقناه، ودفعنا عليه مبلغ كبير أوى، عشان يتيح لكل مصرى، وبنك المعرفة أصبح متاح لكل من يحمل تليفون موبايل، ليرى كل معارف الدنيا، لو عاوز تعلم أولادك، ويشوف حاجات خاصة بالأطفال بلغات مختلفة، محدش عمل كده غيرنا فى العالم، وكان قبل كده يخش على الجامعات ومراكز الأبحاث فقط، لكن دلوقتى أتحناها لكل إنسان فى مصر، من منا عارف ويطلع ويحاول يستفيد ويخلى أولاده يستفيد من الموضوع، معتقدش فيه كتير، راضى عن الفكرة وبنشجعها طبعاً".

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (3)

وتابع: "الدكتور طارق شوقى كان ماسك المجموعة المهتمة بالتعليم من 2014 وكانت دراسات خدت وقتها، وهو مرضيش يمسك وزير لغاية ما أحرجته قدامكم وتولى المنصب ده وأطلقنا المشروع، لأنه مشروع طموح وقوى ونجاحه بالدولة والأسر، ومتخافوش على أولادكم لأننا مش هنضيعهم".

وأردف السيسى:" التعليم الجامعى سيتم ميكنته، وتم الانتهاء من ميكنة كلية الطب، وتقييم طلبة كلية الطب، ولابد من الرقمنة بالجامعات لحل مسألة كبيرة للطلبة.. والجيل الجديد من الجامعات الذى سيتم افتتاحه بعد الانتهاء منه.. وفى الجامعات الخاصة تعتمد الشهادة بحيث يكون لها مكان للعمل.. والعملية التعليمية تتم بشكل كبير فى الجامعات الخاصة.. ولكن فى الجامعات الحكومية اعتبارا من العام المقبل سيتم افتتاح جزئى من الجامعة المصرية اليابانية والملك سلمان، وكل جامعة بـ 14 كلية سيتم افتتاحهم بالمرة وليس مثلما حدث لجامعة زويل تم افتتاح جزء فقط، والتعليم واخد اهتمام كبير بالمسار اللى طرحناه على الرأى العام.. والنجاح الحقيقى هو مشاركة الأسر معانا".


 
الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (4)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (5)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (6)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (7)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (8)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (9)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (10)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (11)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (12)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (13)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (14)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (15)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (16)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (17)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (18)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (19)
 

 


الرئيس السيسى

وزير التعليم

التعليم

التعليم الفنى

المؤتمر الوطنى للشباب

مؤتمر الشباب

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