فيديو.. الرئيس: "معانا ربنا وما بنتهزش.. و الدولة تتماسك بشعبها ومؤسساتها"

كتب محمد الجالى - محسن البديوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيىسى: " توقفوا جدًا أمام العشرة أيام الماضية.. وشوفوا عملوا إيه.. دا انتوا كنتوا بتشيروا الحاجة.. أقول تانى؟.. دا أنتوا اللى كنتوا بتشيروا؟.. دا مش عتاب.. والله مش عتاب.. بدردش معاكم وباخد حقى.. بقا ابن مصر اللى فى 3 يوليو يقف ويقدم جيش وأولاده وأحفاده تعملوا فيه كدا".

وأضاف الرئيس خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة بمركز المنارة،: "خايفين من التنظيمات والإرهاب والدول تتدخل فى بلدكم وأى مشكلة أخرى؟.. ليكم كل الحق.. بس أنتوا صمام الأمان لمصر.. شعبها.. ومحدش يلخبطم.. وأنا قلت كلمة مهمة.. بقا يجى اليوم اللى يقعد يقول دا.. أنا والله فيه فواتير بأكلى وشربى!.. أنا عملتها عشان خاطركم وقلتها عشان خاطركم.. عشان يهمنى تفضلوا ثابتين.. الإرهاب قضية هتفضل معانا سنين طويلة".

وواصل: "يعنى أنتوا عاوزين الجيش والشرطة يقدموا نفسهم وحياتهم وحياة أبنائهم والضباط تبقى شايفه إنها بتتهم؟.. دا كلام.. لا دا اللى فات كان صعب أووى أوى أوى..بس إحنا مبنتهزش.. ليه.. عشان أول حاجة إحنا معانا ربنا والمفسدين ربنا مش معاهم والمصلحين ربنا معاهم.. إحنا بنحاول نصلح ومش قلقانين من حاجة".

وتابع: "قلت فكرة التماسك والدولة تبقى بشعبها ومؤسساتها مع الإعلام القضاء والجيش والشرطة.. أنت بتنخر فى مين؟.. أنت بتنخر فى نفسك.. لما تضعف مؤسسة أنت بتضعف نفسك.. لأن مصر محصلة مؤسساتها.. سواء التعليم أو الجيش والرئاسة".