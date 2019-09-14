فى 9 نقاط تعرف على استعدادت جامعة سوهاج لاستقبال 58 ألف طالب

سوهاج محمود مقبول

العام الدراسى بالجامعة له عدة مكونات تساعد فى النهاية فى الوصول إلى الهدف المراد تحقيقه منها، وفى ظل استعدادت جامعة سوهاج للعام الدراسى الجديد حشدت كافة الإمكانيات الخاصة بها لخلق البيئة الأكاديمية المناسبة لتحصيل الطلاب وتهيئتهم للتفوق.

اليوم السايع من خلال التواصل مع الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة يقدم للقارئ أهم المعطيات وأهم المخططات التى سوف تستخدم للعام الجامعى الجديد تعرف عليها.

1 - الأسبوع الأول من بداية الدراسة تقيم الجامعة معسكرا لإستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وذلك من خلال عقد لقاءات تعريفية بتاريخ الجامعة وطبيعة الحياة الجامعية وأماكن الكليات وأقسامها ونظام الدراسة بها، إضافة إلى التعرف على أهم المباني والإدارات داخل مقرى الجامعة القديم والجديد، واقامة العديد من المسابقات فى الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

2 – الجامعة قامت بضخ مبلغ 36 مليون جنيه لصيانة مباني الكليات والمدن الجامعية وتجهيز الفصول والمدرجات، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة وتجهيز المدرجات وقاعات الدروس والمكتبات والمعامل والورش التدريبية، وترميم بعض مباني المدن الجامعية، وتوفير كافة وسائل التهوية ومستلزمات العملية التعليمية بمختلف الكليات، والتي بلغت تكلفتها 36 مليون جنيه .

3 – الجامعة قامت بشراء وصيانة أتوبيس لنقل الطلاب بتكلفه بلغت 8 ملايين جنيه، وذلك للقضاء على مشكلة المواصلات ونقل الطلاب لمقر الجامعة الجديدة، من خلال قيامها بشراء 7 اتوبيسات جديدة وصيانة 9 أتوبيسات أخرى، بتكلفة إجمالية ما يقرب من 8 ملايين جنيه، بالإضافة الي التواصل مع ادارة المرور لزيادة عدد سيارات السرفيس التى تخدم طلاب الجامعة الجديدة من المناطق المجاورة داخل المحافظة.

4 – الجامعة قامت بتوقيع عقد شراكة مع إحدى شركات الخدمات العامة والتوريدات بتكلفة 2 مليون و841 ألف جنيه لشركة اتش تو ام لاعمال النظافة للقيام بأعمال النظافة الشاملة بجميع مباني الجامعة والكليات والاستراحات بسوهاج والقاهرة، اضافة للحرمين القديم والجديد، وذلك بتكلفة 2 مليون و841 الف جنيه، الأمر الذى من شأنه إحداث نقلة نوعية ملموسة فى مستوى نظافة جميع الكليات والمبانى والمكاتب والشوارع داخل الجامعة، يشعر بها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع الخارجى.

5 – الجامعة قامت بتجديد التعاقد مع شركة لأعمال النظافة بالمركز الدولى للمؤتمرات، وتم تجديد التعاقد حيث إنه بموجب هذا التعاقد، الشركة مسئولة عن أعمال النظافة بالمركز الدولى للمؤتمرات وملحقاتها من قاعات بالحرم الجامعى الجديد، وتضم الشركة 30 عامل وعاملة، تم توزيعهم على فترتين الأولى من 7ص إلى 12م، أما الثانية من 12م إلى 5م.

6 - الجامعة تستقبل 58 الف طالب وطالبة في كلياتها المختلفة ، حيث تم إعلان الجداول الدراسية بالكليات وتوزيع الطلاب على الشعب والأقسام الدراسية، واستخراج البطاقات الجامعية، واعلان نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات .

7 - المدن الجامعية استعدت لاستقبال 5000 طالب وطالبة حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة التخصصية والتجديد والاحلال للمرافق الملحقة بجميع مبانى المدن الجامعية "طلبة وطالبات"، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطاعم ومسئولى التغذية، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أى مخالفات تتعلق باستلام الأطعمة الموردة ونوعيتها وجودتها ومطابقتها لمواصفات الصحة العالمية وتم زيادة الأماكن المخصصة للسكن المميز (بنين وبنات)، والتأكد من توفير كل مايضمن الاستقرار والطمأنينة للطلاب المغتربين أثناء فترة إقامتهم دراستهم بالجامعة.

8 - وفى مجال الرعاية الصحية للطلاب تم العمل علي محور الصحة الطلابية في اكثر من اتجاه منها وتم طبع دليل طلابي لخدمات الإدارة الطبية للتعرف علي الخدمات الصحية والطبية التي تقدمها الجامعة لطلابها وتم تخصيص عيادة صحية بمقري الجامعة القديم والجديد مع تواجد عربة الإسعافات بصفة مستمرة لتقديم الرعاية الصحية الأولية العلاجية والوقائية لمنتسبي الجامعة وذويهم وتمت متابعة الحالات المرضية المزمنة وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية ثانوية إلى المستشفيات توقيع الكشف الطبي لطلاب المدن الجامعية الجدد والقدامي، وطلاب الكليات، والتي تشمل إجراء تحاليل المخدرات والكشف علي فيروسات الكبد الوبائي ( C ، B).

9 - وعلي صعيد اتحاد طلاب الجامعة فقد تم وضع خطة شاملة ومحددة بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة تتضمن كافة الأنشطة الطلابية والفعاليات التي سيتم تنفيذها على مدار العام الدراسي، وتضم هذه الأنشطة الرحلات، المعسكرات، اللقاءات الترويحية والترفيهية، الحفلات والمسابقات القمية والداخلية، البطولات الرياضية و المنافسات العلمية والثقافية.

10 - وفى قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تم وضع خطة تنفيذية طموحة لتغطية العديد من الأهداف والأنشطة، وذلك طبقاََ لما تتضمنه الخطة الخمسية المعتمدة من مجلس الجامعة 2015/ 2020والتى يعتبر هذا العام هو العام الخامس والأخير لها وسوف يتم التركيز على زيادة عدد القوافل للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة ومواصلة الحفاظ على مخرجات تطوير المنطقة العشوائية التى وقع اختيار الجامعة عليها وزيادة عدد البرامج التعليمية الجديدة التى تخدم المجتمع المحيط واستمرار تفعيل مركز رصد المشكلات المجتمعية وإيجاد حلول لها وتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار من خلال طلاب كلية التربية، والبرامج التدريبية المتعددة التى تقدمها الجامعة من خلال مختلف المراكز التدريبية وبخاصة المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" وإنشاء حاضنة الأعمال لاستكمال مخرجات هذه البرامج التدريبية فى هيئة منتجات مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.